Aston Martin by převodovku Mercedesu rád nahradil standardizovaným řešením. U ostatních ale narazil

Aston Martin navrhuje standardizaci převodovek. Naráží ale na odpor soupeřů. V současné době odebírá převodovku od Mercedesu. Od roku 2026 si bude muset vyrábět vlastní.

Ve formuli 1 existují tři základní cesty, jak snížit výdaje – omezení vývoje, nákladový strop a standardizace dílů. Královna motorsportu je v současné době všemi třemi cestami. V oblasti standardizace má ale ještě určitě rezervy.

F1 je šampionátem konstruktérů. Auta by tedy neměla být nikdy stejná, ale je otázkou, zda by standardizace některých částí byla až tak velkou nevýhodou.

Aston Martin navrhoval standardizaci převodovek, což ale může být něco, co se nemusí všem aerodynamikům líbit.

Pokud si můžete sami vyvíjet převodovky, můžete pracovat se zadní části vozu. V současné době to má dokonce i vliv na podlahu a difuzor, což jsou klíčové oblasti a patrně právě zde leží klíč k síle RB19.

Některé týmy odebírají převodovky od jiných, a tak o tuto výhodu přichází. Mezi takové týmy patří také Aston Martin, který kupuje převodovku i některé části zadního zavěšení od Mercedesu. Od roku 2026 přejde Aston k Hondě. V praxi to znamená, že si bude muset také zajistit převodovku.

Místo nadšení z nabyté „převodovkové svobody“ chtěl ale Aston Martin přesvědčit ostatní, aby měli všichni převodovky stejné – tedy standardizované.

Paradox? Ani ne. Zatímco do teď Aston Martin s trochou nadsázky jen rozbalil krabici a namontoval převodovku Mercedesu do vozu, nyní buduje vlastní oddělení, aby měl za tři roky vlastní řešení. Díky tomu vidí, kolik úsilí a především peněz vše okolo převodovek stojí.

„Prosazujeme standardizovanou převodovku, protože to v prostředí rozpočtových stropů dává finanční smysl,“ uvedl technický šéf Astonu Martin Luca Furbatto pro web týmu.

„Narážíme však na tvrdý odpor. Reálně k tomu v dohledné době nedojde. Je možné, že FIA dosáhne jakési střední cesty, kdy bude konstrukce o něco standardizovanější, lehčí a jednodušší.“

„Mám podezření, že se za pár let ohlédneme zpět a dojdeme k závěru, že jsme promarnili ohromnou příležitost snížit náklady v oblasti převodovek. Je to něco, co fanoušci nevidí, technologie je u všech týmů stejná a přináší jen velmi malý výkon.“

„Peníze ušetřené na převodovce by mohly být znovu použity na vývoj aerodynamiky, což je v současné době jediný způsob, jak stlačit startovní pole a zlepšit podívanou.“

Přípravy na rok 2026

Aston Martin nepočítá se standardizací, a tak pracuje na vlastním řešení. „Naposledy si tento tým vyráběl vlastní převodovku v roce 2008 a od té doby se věci trochu posunuly!“ řekl Furbatto.

„Nabíráme a budujeme své kompetence v této oblasti. Už jsme přivedli řadu velmi talentovaných konstruktérů. Skupina pracující na tomto projektu se stále rozrůstá, ale práce prováděná kombinací interních zdrojů a externích dodavatelů postupuje rychle kupředu. Rok 2026 se může zdát jako daleká budoucnost, ale z technického hlediska je opravdu za rohem.“