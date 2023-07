Aston Martin brání svůj protest kvůli traťovým limitům. Učinili jsme tak nejen pro naše dobro, tvrdí Krack

Šéf Astonu Martin Mike Krack tvrdí, že jeho tým musel dát protest proti výsledkům GP Rakouska, jelikož to podle něj bylo v zájmu britské stáje i samotného sportu.

Uplynulá Grand Prix Rakouska se nesla především ve znamení porušování tzv. limitů tratě. Na základě prohřešků pak bylo časovým trestem potrestáno deset závodníků.

Někteří z nich se o svém trestu a konečném pořadí dozvěděli až s několikahodinovým zpožděním poté, co FIA dodatečně přezkoumala všechna porušení.

Dodatečné tresty nebyly úplným překvapením, protože brzy po závodě podal protest proti výsledků Velké ceny Rakouska tým Aston Martin. Tento protest nicméně nebyl pro FIA rozhodující, jelikož komisaři by se přezkumem dodržování traťových limitů zabývali i bez ohledu na něj.

Přesto šéf Astonu Martin Mike Krack rozhodnutí svého týmu bránil.

„Nebojíme se naštvat lidi, pokud je to pro dobro sportu a také pro náš vlastní prospěch,“ řekl Krack v rozhovoru pro televizi Sky Sports.

„Věděli jsme, že to způsobí trochu zmatku, pokud protest podáme, ale nakonec musíme udělat to, co je v první řadě správné pro tým, a proto jsme se tak rozhodli,“ vysvětlil Krack, jehož jezdcům se tresty vyhnuly.

Fernando Alonso byl i díky tomu klasifikován jako pátý, zatímco Lance Stroll získal body za deváté místo.