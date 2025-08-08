Aston Martin bojkotuje Sky Germany. Vadí mu komentáře Ralfa Schumachera na adresu Lance Strolla

Sky Germany má mít omezený přístup k lidem z Astonu Martin. Důvodem jsou komentáře Ralfa Schumachera na adresu Lance Strolla.
Reportérovi Sky Germany Peteru Hardenackemu a konzultantovi Ralfovi Schumacherovi byl odepřen přímý přístup k Astonu Martin. Omezení se má týkat pouze individuálních rozhovorů se členy týmu. Na oficiální tiskové konference má německá televize přístup i nadále.
Podle německého deníku Bild tým již dříve odmítl oficiální žádost o rozhovor poté, co Sky Germany kontaktovala hlavního traťového inženýra Astonu Martin Mikea Kracka.
„Vím, že nám už neposkytnou žádné rozhovory, protože nás momentálně nemají příliš v lásce,“ potvrdil Schumacher během závodního víkendu.
Má jít o reakci na slova Ralfa Schumachera v podcastu Backstage Boxengasse od Sky Germany po Velké ceně Británie.
Ralf Schumacher se tam pustil do kritiky Lance Strolla poté, co Kanaďan v týmovém rádiu označil svůj vůz za „nejhorší kus šrotu, jaký jsem kdy řídil.“
„Často jsme kritizováni za to, že jsme na něj příliš tvrdí, a možná někdy opravdu jsme,“ řekl tehdy Schumacher ve zmíněném podcastu.
„Musím říct, že tohle prohlášení je velkým zklamáním a upřímně řečeno, je to otázka slušnosti. Musíte si představit ten vnější dopad. Jsou tam mechanici, kteří den co den pracují, aby ti dva mohli závodit – a pak přijde šéfův syn a řekne: ‚Skvělé, a to s takovým mizerným autem.‘“
„Doufám, že se při příštím závodě omluví. Je to prostě ostuda, něco nepopsatelného a svědčí to o špatné výchově. Nevím, v jakém filmu si myslí, že hraje, ale taková prohlášení znehodnocují jeho vlastní výsledky.“