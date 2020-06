Aston Martin aka Racing Point odložil otevření nové továrny o rok

Racing Point se příští rok změní na Aston Martin. Tým měl také otevřít novou továrnu. Nakonec se tak ale stane o rok později – v srpnu 2022.

Současná krize zpozdila práce na nové budově, která vyrůstá v sousedství současné továrny bývalé Force Indie.

„Museli jsme rozhodnout o změně data, kdy obsadíme novou továrnu a to buď o tři nebo o čtyři měsíce později, což by znamenalo začátek března, nebo to odložit o celý rok,“ řekl Otmar Szafnauer pro Motorsport.com.

„Srpen je ten pravý čas na nastěhování, protože je tradičně letní přestávka. Chtěli jsme se přestěhovat v srpnu 2021 a my to jen posuneme o rok a přesuneme se v srpnu 2022.“

Podle šéfa týmu toho využijí k podrobnějšímu naplánování toho, jak to má v továrně vypadat. Díky tomu bude i odhad nákladů přesnější a lze tak lépe rozhodovat. Kromě toho je zde i otázka koronaviru.

„Nevím, jaká je budoucnost. Zda budeme mít sociální distancování navždy, nebo kolem každého zaměstnance budou kostky z plexiskla. Musíme se na to začít dívat pro případ, že by nikdy neexistovala vakcína. Dává nám to čas podívat se na tyto věci a navrhnout některá z těchto opatření, jen pro každý případ.“

Kromě toho se v uplynulých měsících pár věcí změnilo. Z Racing Pointu se stane Aston Martin. Firma do továrny přestěhuje lidi z Red Bull Technology.

„Bude zde umístěn designový tým, centrum a marketingové centrum. Možná sem přijdete a podíváte se na tým F1 a nakonfigurujete své nové silniční auto. Bude to pěkný kampus Astonu Martin.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson