Asi to mluví samo za sebe, ne? Verstappen komentoval svůj lajk k příspěvku o Lawsonovi

Liam Lawson byl po dvou závodech u Red Bullu přesunut zpět do Racing Bulls. Giedo van der Garde k tomu napsal kritický komentář na Instagram, kterému dali lajk někteří jezdci a to včetně Maxe Verstappena.

Pokud jezdec lajkuje příspěvek, který je kritický k jeho týmu, musí počítat s tím, že na to bude při nejbližší příležitosti dotazován. V Japonsku se to stalo Verstappenovi.

Giedo van der Garde napsal na Instagramu mimo jiné: „Ano, musíte podávat výkony. Ano, tlak je šílený. Ale podle mého názoru to má blíže k šikaně nebo panice než ke skutečným výkonům špičkových sportovců. Učinili rozhodnutí – plně si toho vědomi – a dali Liamovi dva závody jen proto, aby rozdrtili jeho ducha.“

Příspěvek se líbil Piastrimu, Gaslymu, Hülkenbergovi ale také Verstappenovi.

„Líbil se mi ten komentář, ten text, takže to asi mluví samo za sebe, ne?“ Příliš více se o tom ale Verstappen bavit nechtěl. „Všechno jsme si s týmem vyříkali, jak o všem přemýšlím. Víte, někdy není nutné všechno sdílet a říkat veřejně. Myslím, že je to tak lepší.“

Verstappen řekl, že Red Bull se musí „dobře podívat sám na sebe a prostě pokračovat v práci a zlepšovat auto“.

Letošní vůz Red Bullu je obtížně řiditelný, což připouští také tým. Verstappenovi se prý RB21 hodnotí trochu hůře, protože nezná jiné auto. „Ale myslím, že podle toho, co vidím, je trochu nervóznější, trochu, řekl bych, nestabilnější v různých fázích zatáček. No, možná více, než na co byli někteří jiní moji týmoví kolegové dříve zvyklí.“