Asi se několikrát udeřil do hlavy. Nehraje on hokej? říká Ricciardo na adresu Villeneuva po pátém místu v kvalifikaci

Jacques Villeneuve na začátku víkendu kritizoval Daniela Ricciarda. Australan zajel v kvalifikaci páté místo a porazil i týmového kolegu, který byl krátce před kvalifikací potvrzen pro příští rok.

„Pořád nevím, co říkal, ale slyšel jsem, že mluví kraviny, ale to on vždycky. Myslím, že se už párkrát uhodil do hlavy. Nevím, zda hraje hokej nebo něco takového...“ řekl Ricciardo, kterého cituje Adam Cooper.

„Nebudu mu věnovat žádný čas, všichni tito lidé mi mohou políbit pr***,“ ukončuje Ricciardo téma Villeneuve.

Dotaz směřoval samozřejmě také obráceně. „Funguje to dobře, auto mu tento víkend sedí, a když je to tak, ukážete to nejlepší. Ale byla to dobrá kvalifikace,“ řekl Villeneuve.

„Pokud bude takto pokračovat čtyři, pět, šest závodů, bude to dobré. Ale sám řekl, že mu letos chybí konzistence,“ pokračuje Villeneuve. „Své šance bude dostávat i nadále, přestože to byla těžká sezona. Musí to ukázat na trati a dnes se mu kvalifikace povedla, takže v tom musí pokračovat.“

„Jak řekl Christian, zdá se, že potřebuje, aby se na něj tlačilo a byl vyvíjen tlak, takže to zabralo, vyplatilo se to,“ směje se šampion z roku 1997 v narážce na svá slova.

Ricciardo si věří i pro závod

„První pětka, celý víkend jsem byl rychlý. Od pole position nás dělí necelé dvě desetiny, takže... no, myslím, že letos to nebylo vždy o otázce, jestli na to ještě mám. Bylo to jen o konzistenci, kterou jsem nebyl schopen předvádět každý víkend, takže to bylo určitě větší trápení, než jsem myslel, že bude, ale vím, že rychlost tam je a jde jen o to, abych ji využil a díval se v první řadě sám na sebe.“

„Vždy se snažíte auto vyladit, ale já... jo, cítím, že je to spíš o tom, abych se dostal do správné pozice. Možná, že před deseti lety to šlo snáz. Když jste mladý, tak prostě naskočíte a jedete, a čím jste starší, tím více věcí se děje ve vašem životě a může vám to třeba překážet. Je to o tom přiznat si to a ujistit se, že přijíždím na víkend s čistou hlavou a prostě připravený jet.“

„Miluji tuto trať a dnes, 8. června, je to přesně deset let, co jsem zde vyhrál svůj první závod. Ten den mi změnil život, takže je tu spousta příjemných emocí, faktor dobré nálady je tu vždy, když se sem vracím.“

„Od Monaka jsem změnil pár věcí a snažil se to dát dohromady. Je fajn, že se to dnes povedlo. Dařilo se nám to celý víkend. Zatím jsme byli rychlí celý víkend.“

O svých vyhlídkách na závod Ricciardo prohlásil: „Do první zatáčky je to docela blízko, takže je tu dobrá šance, že si to udržíme. Ale když se podívám na kvalifikační časy, je to docela blízko. Možná můžeme jet dopředu a nestarat se o auta za námi. Uvidíme.“