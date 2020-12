Asi nejlepší víkend sezóny, říká Horner na adresu Albona

„Alex dnes odvedl velmi dobrou práci,“ řekl Horner po závodě. „Celkově to byl pravděpodobně jeho nejsilnější víkend sezóny. Má za sebou dobrý závod, na jeho konci dostal Lewise pod tlak a to nám nyní dává kompletní sadu informací, abychom mohli odejít, analyzovat je a zjistit, co budeme dělat.“

Red Bull stále vybírá mezi Albonem a Pérezem. O víkendu se objevily informace, že větší šance má Mexičan, ale na oficiální potvrzení jezdecké sestavy rudých býků si musíme ještě počkat.

Christian Horner měl samozřejmě radost z vítězství Maxe Verstappena a to zejména v Abú Dhabí, kde Mercedes v hybridní éře neprohrál.

„Když se podíváte na každé pole position a každého vítěze závodu za posledních šest let, šlo vždy o vůz Mercedesu,“ řekl Horner. „Prolomit tuhle hegemonii, kdy skončili za námi na druhém a třetím místě, je pro nás skvělý výsledek, který byl pravděpodobně jením z nejsilnějších.“

„Potřebujeme auto, které bude fungovat na celé řadě okruhů, na kterých byl Mercedes velmi dobrý. Myslím si, že zejména na takovém okruhu je podobný výkon velmi povzbudivý pro nadcházející zimu.“