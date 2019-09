Asfaltových únikových zón je příliš, říká Wurz

Šéf Asociace závodních jezdců (GPDA) Alex Wurz v rozhovoru pro Motorsport.com uvedl, že už léta kritizuje přílišné využívání asfaltových únikových zón.

„Myslím, že asfaltové únikové zóny jsou v určitých částech zatáček extrémně účinné, extrémně bezpečné a dobré. Ale zašli jsme daleko,“ řekl Wurz.

Podle Wurze je asfalt i tam, kde by bylo vhodnější nechat trávu, nebo tam dát štěrk.

V jiných zatáčkách je ale podle Wurze asfalt dobrý a to zejména tam, kde se brzdí z velké rychlosti.

„Někdy je štěrk v těchto situacích skutečně nebezpečný, jak jste viděli v Melbourne s Alonsem, který šel bokem do štěrku (následky viz galerie). Ten ho poslal do vzduchu. Ale na výjezdu ze zatáček, když jedete minimální rychlostí, si myslím, že v 80 % případů je asfalt příliš.“

Wurz připouští, že nalezení dokonalého řešení není snadné, ale myslí si, že nastal čas projít si okruhy zatáčku po zatáčce a najít nejlepší řešení pro všechny. Připouští však, že to nebude snadné, protože na většině okruhů (například Melbourne je výjimka) jezdí v průběhu roku více sérií.

„Pro provozovatele trati jsou pro každodenní podnikání asfaltové únikové zóny skvělé. Například u Porsche, pokud se amatér roztočí, nepoškodí své auto ve štěrku a vy nemusíte mít půlhodinovou červenou vlajku, dokud ho někdo nedostanete ven. Ale ve F1 je to jiné.“

Wurz se sám zabývá designem tratí. „Jako podnikatel v oblasti designu nezveřejňuji své nápady, ale dostávám se velmi blízko k tomu, abych řekl: ‚Dobře, přenechte to byznysu, musíme tomuto odvětví pomoci.‛ Znamená to jít krok za krokem, vidět zatáčku po zatáčce, protože každá zatáčka je odlišná kvůli stylům a jedinečné trajektorii.“

Klobásové obrubníky jsou špatné

V Monze se po nehodě Alexe Peroniho opět rozjela diskuse také okolo tzv. klobásových obrubníků. FIA je nechce přestat používat, i když někde by mohla hlídat limity tratě časová smyčka (senzory). Parabolica bude patrně od příštího roku jedním z takových míst.

Wurz říká, že GPDA byla v posledních letech aktivní ve snaze pomoci najít řešení, která fungují nejlépe, a věří, že klobásy jsou velkým problémem.

„Měli jsme další příklad se špatně umístěným obrubníkem, který způsobil hroznou nehodu. Už jsme to viděli před několika lety ve Spa v GP3 (když došlo k nehodě Konstantina Terešenka).“

„Reagovali a ten obrubník je nyní skrytý, aby nekatapultoval auto do vzduchu. Monza byl však dalším příkladem toho, že tato řešení nejsou dobrá.“

Foto: Getty Images / Charles Coates