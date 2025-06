Arvid Lindblad dostal od FIA výjimku a obdržel superlicenci před dovršením 18 let

Arvid Lindblad má 17 let a závodí ve formuli 2. Osmnácté narozeniny oslaví 8. srpna. Od loňského roku platí pravidlo, podle kterého může jezdec dostat superlicenci už v 17 letech.

„Jezdec musí mít ke dni začátku svého prvního závodu ve Formuli 1 alespoň 18 let,“ uvádí pravidlo. „Pod výhradní pravomocí FIA však může být udělena superlicence i sedmnáctiletému jezdci, pokud byl v nedávné době a soustavně vyhodnocen jako výjimečně schopný a zralý v závodech formule s jednomístnými vozy.“

Red Bull už před delší dobou o výjimku požádal a FIA vyhověla.

„Po zvážení předložených informací dospěla Světová rada k závěru, že jezdec v nedávné době soustavně prokazoval výjimečné schopnosti a zralost v závodech jednomístných formulových vozů, a proto žádost schválila,“ uvádí tisková zpráva FIA.

Proč to Red Bull udělal? Protože mohl. Zatím bychom v tom nehledali nic dalšího. Teoreticky by však Lindblad mohl nahradit Isacka Hadjara, pokud by byl povýšen do Red Bullu – k tomu může dojít v případě, že by chtěl Red Bull vyměnit Júkiho Cunodu. V tuto chvíli to není zřejmě ve hře, ale sezóna je ještě dlouhá.

Existuje ale také druhá možnost, kterou Red Bull nemá tak úplně pod kontrolou – Max Verstappen má 11 trestných bodů. Po Rakousku se mu sice dva odečtou, ale i tak bude stále relativně blízko zákazu startu (ten dostane jezdec, který dosáhl 12 bodů). Pokud by k tomu došlo, mohl by Red Bull nasadit Hadjara, což je nejlogičtější volba, a toho by u Racing Bulls nahradil právě Lindblad.