Arthur Leclerc: Když mi poprvé z Ferrari zavolali, bylo to jako splněný sen

Zatímco jeho starší bratr bojuje o titul ve formuli 1 s Ferrari, Arthur se snaží vydobýt si své místo ve formuli 3, kde už druhý rok jezdí za stáj Prema. Ač jakékoliv spojování s Charlesem nerad slyší, pravdou je, že svou kariéru v motorsportu začal až poté, co se Charles stal pilotem F1. Do té doby totiž neměl mladý Monačan na závodění dostatečné finanční zázemí.

„V porovnání s ostatními piloty jsem začal závodit poměrně pozdě. Pokud jde o mezinárodní soutěže a celosezonní závodění zúčastnil jsem se až roku 2018 francouzské F4. Předtím jsem občas jezdil jen tak pro zábavu na motokárách nebo na simulátoru. Do té doby jsme totiž na to jako rodina neměli dost peněz.“

Ve francouzském šampionátu F4 skončil celkově pátý a v roce 2019 přestoupil do německé F4. Tam mu v šampionátu patřilo třetí místo, když získal jedno vítězství. Na začátku roku 2020 se stejně jako jeho bratr o čtyři roky dříve stal součástí jezdecké akademie Ferrari.

„Být součástí jezdecké akademie Ferrari je skvělé. Když mi poprvé zavolali, bylo to pro mě jako slnění sen. Je to obrovský tým s velkým zázemím. Jsou jak rodina, hodně mě podporují na trati i mimo ni, abych zlepšoval své výkony.“

Loni se Leclercovi v F3 příliš nedařilo, sám si je však svých nedostatků vědom, a přes zimu na nich v asijské Formuli Regional zapracoval.

Jak to u pilotů jezdecké akademie Ferrari bývá zvykem, i on začal závodit za stáj Prema. Roku 2020 se zaměřil na evropský šampionát Formule Regional, kde skončil celkově druhý. Pro rok 2021 následoval i s Premou logický krok do FIA formule 3. Kdo ale očekával, že zde bude předvádět podobné výkony jako jeho bratr, který ve stejném šampionátu, ještě pod názvem GP3, získal ve své první sezóně titul, musel být zklamán. Arthur dokázal v sezóně zvítězit pouze dvakrát a v šampionátu skončil desátý. Ani on sám nehodnotí svou debutovou sezónu v F3 příliš dobře.

„S minulou sezónou jsem nebyl příliš spokojen. Byl to můj první rok v této sérii, takže jsem sbíral zkušenosti. Nebyl to zrovna nejlepší rok mého života, ale hodně jsem se toho naučil a zlepšoval jsem se. Letos jsem už vyhrál šampionát v Asii a i v F3 jsem začal letos docela dobře. Takže si myslím, že to loni byla dobrá zkušenost.“

Po loňských neúspěchách má Arthur jasno v jakých oblastech se musí zlepšit a co musí udělat, aby dokázal bojovat s těmi nejlepšími. „Chtěl bych zlepšit hlavně svou konzistentnost, kvalifikace a výkon na jedno kolo. To je hlavním cílem. Tedy něco, na co jsem se soustředil v asijském šampionátu, a což se mi tam povedlo. Nyní je třeba se koncentrovat a udělat to samé i ve formuli 3.“

Arthur totiž nezahálel ani v zimě a odjel na blízký východ účastnit se asijského šampionátu Formule Regional, kde se stal šampionem.

„Rozhodli jsme se na konci minulé sezóny, protože jsme museli pracovat na konzistentnosti a výkonu na jedno kolo. A je opravdu obtížné zlepšovat konzistentnost, když jen testujete. Nejlepší způsob, jak to udělat bylo závodit v zimě a šampionát s nejvyšší úrovní byl Formule Regional Asia. Takže jsem to udělal pro tyto cíle.“

Tento titul bere zároveň i jako největší úspěch své kariéry. „Závodilo tam hodně dobrých jezdců. Mnoho z nich jezdí i v Evropě a též ve FIA F3. Takže úroveň šampionátu byla opravdu vysoká. Já jsem tam byl velmi spokojen se svou konzistentností, výkonem na jedno kolo a vlastně celkově s tím, jak jsem si celou sezónu vedl. Takže si myslím, že je to věc, na kterou jsem nejvíce hrdý.“

Důležitým pomocníkem v boji o titul je pro Arthura i jeho tým Prema, kde působí již třetí sezónu v řadě. „Je to skvělé, protože tam jsou pořád ti samí lidé, stejní inženýři i mechanici, což velmi pomáhá. Jsou opravdu dobří, vyhrávají, a to je to, co chci. Mají vítěznou mentalitu, věnují tomu spoustu snahy, což je tedy obrovská výhoda.“

Arthurovi v současné době patří druhé místo v šampionátu

Arthurův bratr Charles jezdil v GP3 (současné F3) a formuli 2 v letech 2016 a 2017 a v obou sériích se stal šampionem. Nabízí se tedy otázka, zda svému mladšímu bratrovi dal nějaké rady.

„Ne. Auto se od té doby dost změnilo. Pracuji tedy zejména s inženýry a týmem, případně mimo trať s jezdeckou akademií Ferrari. Je pro něj náročné mi pomoci také proto, že je velmi zaneprázdněn ve formuli 1. Neradí mi tedy, je to práce mého týmu, inženýrů a jezdecké akademie Ferrari.“

A jaké jsou tedy Arthurovi cíle pro letošní sezónu? „Chceme se soustředit na cíle o kterých jsem už mluvil a pak jen pokračovat v tom, co děláme. Tedy být konzistentní, snažit se dosáhnout dobrých výsledků v kvalifikacích a poté vyhrávat.“

Arthur má za sebou letos ve formuli 3 odjeté zatím dva závodní víkendy. Ihned v úvodním hlavním závodě v Bahrajnu získal druhé místo. Ale v Imole se mu pódiové umístění zopakovat nepodařilo. Přesto mu v současné době v šampionátu patří druhé místo za Victorem Martinsem.