Antonelliho prozatím zaparkujte a podepište Sainze, radí Danner Mercedesu

Bývalý pilot F1 Christian Danner tvrdí, že by měl Mercedes pro sezonu 2025 podepsat smlouvu s Carlosem Sainzem.

I když od chvíle, kdy bylo oznámeno, že Lewis Hamilton a konci sezony 2024 opustí Mercedes a zamíří do Ferrari, sice uběhlo již téměř půl roku, ale stále není jasné, kdo v německé stáji sedminásobného šampiona nahradí.

V poslední době se stále více spekulovalo o tom, že by Hamiltona mohl nahradit italský mladík Andrea Kimi Antonelli. Šéf Mercedesu Toto Wolff se však nechal slyšet, že úplně vyloučeno stále ještě není angažování Carlose Sainze, který stále rozmýšlí, by měly zamířit jeho další kroky po konci ve Ferrari.

Bývalý pilot a častý komentátor dění v F1 Christian Danner má v tomto ohledu jasno: Mercedes by podle měl vsadit právě na Sainze.

„Kimi může být zaparkován i na další rok. Toto se teď musí rozhodnout, kdo je pro něj opravdu nejlepší. A tím jezdcem je samozřejmě Carlos Sainz, o tom se ani nemusíme bavit,“ uvedl Danner pro web Motorsport-Magazine.com.

„Carlos ví, že všechny možnosti, které má – tedy s výjimkou Mercedesu, jenž se nyní znovu otevírá – ho posadí do vozu, s nímž bude opět na úrovni Toro Rosso (tým, ve kterém Sainz začínal, dnes znám jako RB, pozn. red.). A to on nechce,“ podotkl dále bývalý německý závodník, který rozumí tomu, proč Sainz otálí a nepodepíše například s trápícím se Williamsem.

Danner je navíc toho názoru, že by se Sainz ani nemusel obávat podepsat s Mercedesem jednoletou smlouvu.

„Pokud by v roce 2025 vyhrával závody, byl vpředu a jezdil stejně jako Russell, myslíte si, že by pak Mercedes jen tak posadil Antonelliho do auta (na úkor Sainze pro sezonu 2026)? Určitě ne,“ dodal Danner.