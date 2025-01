Antonelli získal řidičský průkaz

Co dělají jezdci během zimní přestávky? Věnují se fyzické přípravě, testují se staršími vozy, tráví čas s rodinou nebo dohání resty.

Andrea Kimi Antonelli využil volného času během zimní přestávky a udělal si řidičský průkaz. O moc dříve tak učinit nemohl, protože 18 mu bylo teprve vloni v srpnu.

Podle Motorsport Italia složil zkoušku v San Marinu, kde má bydliště. Po složení teoretických testů (pouze s jednou chybou) nastoupil do VW Golf k praktickému testu.

Ital bude debutovat v Austrálii ve věku 18 let, 6 měsíců a 19 dní. Rekord to samozřejmě nebude. Ten drží i nadále Max Verstappen, který jako jediný v historii debutoval před 18. narozeninami. Antonelli bude třetím nejmladším jezdcem v historii – Lance Stroll měl při svém debutu 18 let, 4 měsíce a 26 dní.

Dlouho to vypadalo, že Verstappenův rekord nebude možné překonat ani teoreticky, protože k udělení superlicence bylo potřeba (mimo jiné) dosáhnout věku 18 let. FIA ale vloni pravidlo zmírnila. Nově platí:

„Podle uvážení FIA může být jezdci, který v poslední době prokázal mimořádné schopnosti a vyspělost v soutěžích jednomístných formulových vozů, udělena superlicence ve věku 17 let.“