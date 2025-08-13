Antonelli: Testy se staršími vozy F1 mi pomohly, z hlediska čisté rychlosti ale nebyly zásadní

Nováček Mercedesu Andrea Kimi Antonelli promluvil o tom, jak mu před jeho debutovou sezonou pomohla příprava, kterou pro něj stáj z Brackley připravila.
Italský talent Andrea Kimi Antonelli má za sebou první polovinu své debutové sezony ve formuli 1 v barvách Mercedesu. Po 14 odjetých závodech mu patří sedmé místo v celkovém pořadí jezdců, na kontě má pódium z Kanady i zisk pole position pro sprint v Miami, ale také řadu závodů bez bodového zisku – zejména v evropské části sezony, v rámci které dosud získal jediný bod.
Současní nováčci to přitom mají v některých ohledech těžší než někteří jejich předchůdci, například ti z generace kolem Lewise Hamiltona či Fernanda Alonsa.
Možnosti testování s aktuálními monoposty jsou totiž velmi omezené a příprava se odehrává hlavně na simulátoru. Jednou z mála výjimek je program TPC (Testing of Previous Cars), který Mercedes v případě Antonelliho využil beze zbytku.
Právě díky němu začala příprava na velký skok do královny motorsportu už dlouhé měsíce před tím, než poprvé usedl do závodního vozu při Velké ceně Austrálie. Antonelli absolvoval sérii testů s vozy z let 2021 a 2022 v Rakousku a Imole. Celkem během TPC a dalších jízd najezdil kolem 9 000 kilometrů.
„Myslím, že co se týče samotné rychlosti, by se nic nezměnilo,“ uvedl Antonelli, jehož slova cituje web Crash.net.
„Testy mi ale hodně pomohly s procedurami, s pochopením vozu F1 a prací týmu, seznámením se se všemi změnami nastavení a s tím, jak ovlivňují chování vozu.“
Ital zdůrazňuje, že právě zvládnutí složitých procedur na volantu patřilo k nejtěžším krokům adaptace.
„Starty, tlačítka na volantu… Máme neuvěřitelné množství procedur – režimy motoru, nastavení brzd a podobně. Testy mi hodně pomohly, abych se vše naučil provádět při řízení. Dnes už ani nemusím koukat, kam dávám prsty, svalová paměť mi to dovolí udělat automaticky,“ vysvětlil rodák z Bologni.
Další velkou oblastí, na kterou se připravoval, byly mimozávodní povinnosti – tedy práce s médii a sponzory.
„Absolvoval jsem mediální trénink s Rosou (Venegasovou, členkou PR týmu Mercedesu, pozn. red),“ poznamenal Antonelli.
„Na začátku roku mě vzala do studia v Londýně a simulovali jsme tiskové konference a rozhovory. Bylo to s úplně cizími lidmi a kamerami přímo na mně. Po každém rozhovoru jsem se musel sledovat, což naprosto nesnáším, ale bylo to užitečné pro pochopení řeči těla a způsobu, jakým komunikuji.“
Podle Antonelliho bylo klíčové i to, že se s týmem znal už před začátkem sezony.
„To mi dost pomohlo. Od začátku se pak cítíte v novém prostředí mnohem uvolněněji,“ dodal.