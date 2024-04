Antonelli se dočkal. Na Red Bull Ringu si vyzkoušel vůz formule 1

Nadějný ale stále ještě teprve sedmnáctiletý italský mladík v současné době závodí ve formuli 2. Přestože je teprve duben, už dnes víme, že jsou v jeho případě pro sezónu 2025 ve hře tři možné scénáře – pokračovat ve F2, stát se jezdcem Williamsu ve F1 nebo skočit rovnou do Mercedesu, kde je volná sedačka.

Ať už to bude jakkoliv, Antonelli na Red Bull Ringu udělal další krok vpřed. Posadil se do vozu Mercedes W12 z roku 2021 a odjel asi 500 kilometrů. K testu došlo o něco později, než se původně plánovalo. Do Evropy dorazilo ochlazení a na Red Bull Ringu dokonce sněžilo.

Podle pravidel ho Mercedes mohl posadit i do vozu z roku 2022, takže by Antonelli hned získal zkušenost se současnou generací vozů. Toto Wolff ale uvedl, že ho chtěli na úvod posadit do konkurenceschopnějšího vozu – Mercedes z roku 2021 je zatím poslední, ze kterým stříbrné šípy získály titul.



Foto: Mercedes

„Byla to neuvěřitelná zkušenost,“ řekl Antonelli. „Miloval jsem každou sekundu. První den nevyšel podle plánu, bohužel napadl sníh, takže jsme nemohli pořádně jezdit. Druhý den ale bylo sucho, odjel jsem docela dost kol a byla to opravdu dobrá zábava.“

Před testem se Antonelli připravoval na simulátoru. „Před tímto dnem jsme provedli několik simulací a prošli si několik důležitých věcí. To bylo opravdu užitečné, protože jakmile jsem vyjel na trať, věděl jsem, co mi tým říká do vysílačky.“