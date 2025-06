Antonelli předvádí to, co od něj očekáváme, tvrdí Wolff

Ze všech jezdců F1, kteří letos absolvují svoji první kompletní sezonu v královně motorsportu, asi nikdo nečelí takové výzvě jako Andrea Kimi Antonelli.

Ital je totiž ze všech nováčků s přehledem nejmladší (19. narozeniny oslaví až v srpnu) a navíc jako jediný má k dispozici vůz, se kterým může útočit na pódiová umístění.

Druhý faktor se sice samozřejmě musí zároveň považovat i za pozitivní, avšak nesmíme zapomínat na tlak, který s tím souvisí.

Antonelli se nicméně s náročným údělem vyrovnává solidně, když příliš nechybuje a navíc má na svém kontě i úspěch v podobě vítězství v kvalifikaci před sprintem v Miami, na které málem dosáhl i o den později v souboji o pole position pro hlavní závod.

Ne všechno se však Antonellimu povedlo. Po kvalifikačních úspěších v Americe nezářil v domácí velké ceně v Imole a po nehodě v kvalifikaci v Monaku si zkomplikoval situaci i tam.

O něco lepší rychlost Antonelli opět ukázal v Barceloně, ale ani ve Španělsku nebodoval, protože ho z boje vyřadily technické problémy.

Šéf Mercedesu Toto Wolff je nicméně s tím, co na dráze Antonelli předvádí, spokojen.

„Trajektorie jeho vývoje se mi líbí,“ uvedl Wolff, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Dělá přesně to, co od něj očekáváme, a to je dobře. Jen mu musíme dát čas,“ poznamenal dále boss Mercedesu.