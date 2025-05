Antonelli poprvé na čele roštu, Russell se v pátek trápil

Toto vítězství v kvalifikaci se ale Antonellimu nezapočítává do statistik jako zisk pole position ve formuli 1. Na svou premiérovou pole position bude moci 18letý Ital zaútočit zítra odpoledne, kdy se bude rozhodovat o postavení na startovním roštu nedělního závodu.

„Byla to velmi intenzivní kvalifikace. Už od tréninku jsem se cítil velice dobře a do kvalifikace jsem vstupoval se sebevědomím. Poslední kolo bylo skvělé, dal jsem do toho všechno. Jsem opravdu rád, že jsem dosáhl na svou první pole position,“ řekl Antonelli v televizním rozhovoru, který cituje Sky Sports F1.

„Bude hezké zítra startovat z první řady. Bude to trochu jiný pocit, ale nemohu se dočkat toho, co předvedeme ve sprintu a v kvalifikaci.“

Russell pátý

Z páté pozice vyrazí do sobotního sprintu druhý pilot Mercedesu George Russell. Brit na svého mladšího týmového kolegu ztratil 309 tisícin sekundy.

„Obrovská gratulace Kimimu, tohle vidím opravdu rád. Odvedl skvělou práci. Byl rychlý celý den, je to opravdu působivé. Já se dnes trochu trápil, nestačil jsem rychlostně a nebyl jsem tak v pohodě,“ přiznal Russell pro Sky Sports F1.

„Chtěli jsem vyjet brzy, protože jsem si nakonec tolik nevěřil a mysleli jsme si, že kdyby na konci kvalifikace přišla žlutá nebo červená vlajka, bude to naše šance. Dnes je to páté místo, není to skvělé, máme co zlepšovat,“ dodal.