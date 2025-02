Antonelli odmítá nálepku nástupce Hamiltona. Chci psát vlastní příběh, tvrdí Ital

Mercedes bude mít letos obměněnou sestavu, když 40letého Lewise Hamiltona po jeho odchodu k Ferrari vystřídal o více než dvě dekády mladší Ital Andrea Kimi Antonelli.

Talentovaný mladík nicméně nechce, aby byl byl považován za nástupce Hamiltona, který během 12 sezon v Brackley vybojoval šest jezdeckých titulů.

„Nepovažuji za správné říkat, že jsem jeho nástupce,“ řekl Antonelli, jehož slova cituje Autosport.

„V tomto sportu toho dokázal hodně, ale já se zkrátka cítím jako nový pilot Mercedesu a chci vytvořit svůj vlastní příběh. Závodit za Mercedes je velká zodpovědnost, protože je to špičkový tým, ale zároveň je to velká příležitost. Je privilegiem být tam, kde se dnes nacházím. Snažím se z této příležitosti vytěžit maximum,“ uvedl dále 18letý rodák z Bologni.

Cesta Antonelliho do F1 byla velmi přímočará. Po sezonách 2021 až 2023, které strávil primárně v šampionátech F4 a regionální formule, se Antonelli brzy přesunul do F2, kde nakonec strávil pouze jeden rok.

V F2 sice možná Antonelli nezářil tak, jak by se na jezdce, který byl po jedné sezoně v tomto šampionátu povýšen do role pilota Mercedesu, očekávalo, ale na druhou stranu dokázal na body porazit zkušenějšího kolegu z Premy Olivera Bearmana. To do velké míry vyvážilo fakt, že Ital vloni do přímého boje o titul v F2 nezasáhl a nakonec skončil šestý.

„Myslím, že minulá sezona byla opravdu dobrou lekcí. Když ale svádíte nějaký boj, stáváte se silnějším. Řekl bych, že jsem se toho vloni dost naučil. Pravděpodobně i letos přijdou nějaké výzvy, kterým budu muset čelit, ale cítím se nyní lépe připraven,“ je přesvědčen Antonelli, který nemá od nadcházející sezony přílišná očekávání.

„Budu se snažit soustředit se na celý proces a také si ho užít. Samozřejmě, že moje myšlení bude stále stejné, což znamená snažit se vyjet na trať a vyhrát, případně udělat co nejlepší výsledek. Zároveň ale musíme být realističtí, protože konkurence je vysoká,“ uvědomuje si pilot Mercedesu.