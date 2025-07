Antonelli není s vývojem své první sezony v F1 úplně spokojený

Asi žádný z letošních nováčků není pod takovým drobnohledem jako Andrea Kimi Antonelli.

Nelze se všakd divit, jelikož Ital závodí za Mercedes, tedy ze jeden z největších týmů v F1, což je v 18 letech opravdu mimořádné.

Antonelli nyní promluvil o tom, jak hodnotí první polovinu jeho debutové sezony v královně motorsportu, ve které zaznamenal 63 bodů, včetně jednoho pódiového umístění.

„Abych byl upřímný, nejsem úplně nadšený. Mám na svém kontě příliš mnoho nul,“ uvedl Antonelli, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Od závodu v Kanadě, abych byl upřímný, těžko hledám nějaká pozitiva. Mám pocit, že nám nic nevychází,“ uvedl dále mladý Ital, který po třetím místě v Montrealu nedojel jak v Rakousku, tak ani v Británii do cíle.

Zatímco na Red Bull Ringu chyboval on, když sestřelil Maxe Verstappena, v Silverstone se dostal do opačné pozice, když do něj zezadu najel Isack Hadjar.

„Nyní se musím soustředit, restartovat se a pokusit se najít světlo na konci tunelu. Neprožívám ideální chvíle,“ přiznal pilot Mercedesu, který stále nemá jistou závodní sedačku v F1 pro sezonu 2026.