Antonelli je zlatý chlapec. Musíme mu však dát čas, říká Domenicali

Hned šest nováčků čeká v nadcházející sezoně první sezona v F1. Pouze jednomu z nich však bude v době prvního závodu pouhých 18 let.

Půjde o Andreu Kimiho Antonelliho, který je dlouhodobě považován za generační talent. Ital se však bude muset popasovat s hodně těžkou úlohou, jelikož bude debutovat s Mercedesem, tedy top týmem, ve kterém navíc nahrazuje sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona.

O výzvách, kterým rodák z Bologni bude čelit, nyní promluvil jeho krajan a boss F1 Stefano Domenicali.

Šéf královny motorsportu sice považuje Antonelliho za velký talent, ale zároveň poukazuje na to, že by na něj neměly být zpočátku kladeny ty největší nároky. A to i navzdory tomu, že by měl mít jako jeden z mála letošních nováčků k dispozici skutečně konkurenceschopný monopost.

„Kimi je zlatý chlapec,“ uvedl Domenicali, kterého cituje italský Autosprint, na adresu Antonelliho.

„Je to velký talent, ale musíme mu dát čas, aby prokázal své kvality. Neměli bychom očekávat, že bude v Melbourne vpředu už v prvním kole,“ podotkl dále Ital.

„Doufám, že se mu bude dařit, ale pokud se tak nestane, má čas růst. Jeho přítomnost je důležitá pro celé italské (motoristické, pozn. red.) hnutí,“ dodal Domenicali.