Antonelli by měl mít někoho, kdo ho bude držet na uzdě, tvrdí Montoya

Do nadcházející sezony vstoupí hned několik jezdců, které čeká premiérový kompletní ročník v F1.

Nechybí mezi nimi ani teprve 18letý Andrea Kimi Antonelli, jehož čeká hned dvojnásobná výzva.

Kromě toho, že se bude muset vypořádat s těžkostmi, kterým čelí všichni nováčci, Ital bude pod větším drobnohledem než jiní mladí jezdci, jelikož bude usedat do vozu jednoho z největších týmů v F1 – konkrétně toho od Mercedesu.

Podle bývalého pilota F1 Juana Pabla Montoyi nebude v tomto kontextu pro Antonelliho snadné, aby se vyrovnal se všemi očekáváními.

„Bude to mít opravdu těžké,“ řekl Kolumbijec, jehož slova cituje web CasinoApps.

„Má dost rychlosti na to, aby byl dobrý, ale s rychlostí mohou přijít nehody. Pořád se mluví o tom, že měl během testů se staršími monoposty řadu havárií... Pokud se ale dokáže ovládnout a pochopí, že může chvíli trvat, než se předvede, myslím, že bude v pohodě,“ uvedl dále Montoya.

„Pokud bude chtít vyjet, závodit a všechny porazit, může se mu to velmi rychle vymstít. Jestliže ho však někdo dokáže udržet na uzdě a říct mu: 'Zpomal tygře', mohlo by to dopadnout dobře,“ je přesvědčen vítěz sedmi velkých cen.

„Je třeba najít rovnováhu mezi rychlou jízdou a tím, že to nepřeženete. Když máte za týmového kolegu někoho, jako je George Russell v nejlepších letech, který je v týmu tak dlouho, není to lehké. Je ale třeba z toho vytěžit maximum,“ podotkl Montoya, který v F1 závodil v letech 2001 až 2006.