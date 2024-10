Antonelli by chtěl příští rok vyhrát pár závodů. Připravovat se bude i na domácím simulátoru

„Ještě mi úplně nedošlo, že příští rok budu závodním jezdcem. Pomalu mi to dochází, ale myslím, že si to uvědomím, až když budu na startovním roštu v Melbourne. Ale jsem velmi šťastný, je to splněný sen,“ řekl Antonelli, kterého cituje Motorsport Italia na základě jeho slov na Festivalu dello Sport, který v Trentu pořádá Gazzetta dello Sport.

„Cítím se připraven na F1. Myslím, že na rychlostní úrovni to nebude problém a jediné, na čem bude třeba hodně pracovat, bude pochopit, jak co nejlépe zvládnout víkend, a také se naučit všechny postupy. Budu se toho muset hodně naučit, ale cítím se připraven.“

Antonelliho se zeptali, jaké budou v příštím roce jeho cíle. Letos je Mercedes zatím na čtvrtém místě. Jezdci dokázali získat 3 vítězství a 7 pódií.

„Určitě by bylo snem vyhrát několik závodů. Nebude to snadné, protože všechny týmy mají konkurenceschopné vozy, takže to bude velmi těžké, ale to je můj první cíl. Získat několik pódií by bylo také dobré, ale hlavním cílem je přivézt domů několik vítězství.“

Klíčový test ve Spa

Od příští sezóny naskočí hned do vozu Mercedesu, u kterého nahradí Lewise Hailtona. Klíčový byl podle Antonelliho test ve Spa.

„Během testů TPC (testování předchozích vozů) na ně zapůsobilo, jak rychle jsem se dostal na limit a jak rychle jsem dosáhl cílových časů na kolo, které Mercedes požadoval,“ řekl Ital.

„Musím říct, že jedním z faktorů, se kterým jsem během testů nejvíce bojoval, bylo závodní tempo. V posledních dvou dnech testování ve Spa jsem však své závodní tempo výrazně zlepšil a to je přesvědčilo, aby se mnou podepsali smlouvu.“

„Do té doby měli představu, že mě v roce 2025 posadí do vozu Mercedesu, ale nejprve chtěli zjistit, zda dokážu zlepšit slabé stránky, které jsem měl. V testu ve Spa jsem udělal dobrý krok vpřed a to je přesvědčilo. Před letní přestávkou jsem ml telefonát s Wolffem, mým inženýrem a dalšími lidmi z Mercedesu a tam mi řekli, že v roce 2025 budu jedním z jejich jezdců.“

„Myslím, že spoustu věcí se naučíte s přicházejícími zkušenostmi a ve formuli 1 máte k dispozici spoustu dat, na která se můžete podívat, dokonce i živou telemetrii, takže vám inženýr může v reálném čase říct, kde se máte zlepšit. Už v dalším kole můžete aplikovat to, co vám inženýr řekne, a zlepšit se.“

Mercedes mu pošle simulátor

„Při testování na mě mluví čím dál víc, protože v F1 je zásadní naučit se postupy. Když vás požádají o změnu, musíte vědět, jakého tlačítka na volantu se máte dotknout a co dělá.“

„To všechno jsou věci, které se učím a na které si zvykám, takže testy dělám nejen proto, abych se zlepšil jako jezdec, ale také proto, abych se naučil postupy a zvykl si na to, že na mě v rádiu neustále někdo mluví.“

„Mercedes mi domů pošle volant a malý simulátor, abych se naučil, jak se dělají starty do závodu, takže budu moci trénovat.“

„Volant je volantem formule 1, takže mi pomůže zapamatovat si i tlačítka. Ve vysokých rychlostech nemáte čas dívat se na volant. Musíte ho znát nazpaměť.“