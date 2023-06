Anketa: F1 bude hlasovat o zákazu ohřívacích dek. Jak byste se rozhodli vy?

Formule 1 (respektive F1, FIA a týmy) budou v červenci rozhodovat o zákazu ohřívacích dek od příští sezóny.

Pirelli už letos nabízí pneumatiky do mokra (modře značené), které se nemusí předem ohřívat. Od příštího roku by měly (mohly) ohřívací deky zmizet z F1 zcela. Důvodem jsou samozřejmě náklady a udržitelnost.

Vývoj jde do finále, ale definitivně rozhodnuto není. Nálada mezi týmy je spíše taková, že k zákazu ohřívacích dek nakonec nedojde.

Pokud mají pneumatiky fungovat správně a poskytnout dostatek přilnavosti, musí pracovat v určitém teplotním okně. Pro současné vozy F1 je naprosto klíčové dostat pneumatiky co nejrychleji do tohoto okna a především teplotu v tomto okně udržet. Teplotní okna se pro jednotlivé směsi pohybují okolo 100 °C.

Pokud je pneumatika předem zahřátá na vyšší teplotu, než je teplota okolí, dostane se do daného okna samozřejmě rychleji. Týmy dnes mohou pneumatiky do sucha ohřívat po dobu dvou hodin na teplotu 70 °C (dříve to bylo více).

Pokud dojde k zákazu ohřívacích dek, budou pneumatiky jiné a jiný musí být přístup jezdce k pneumatice v prvních kilometrech. Důsledky? Už v minulosti jsme viděli za chladných podmínek výlety mimo trať, protože jezdci nedokázali pneumatiky dostatečně zahřát. Pirelli slibuje, že na bezpečnost zákaz dek vliv mít nebude. Přesto připouští, že v první části okruhu po zastávce nemusí být vůz na neohřátých pneumatikách tak rychlý, jako je dnes.

„Pokud je cílem, že chceme mít pneumatiku bez deky, která funguje přesně jako ta současná, tak vám říkám, že je to nemožné,“ uvedl Mario Isola pro Motorsport.com.

„Ale není to nemožné jen pro nás, je to nemožné pro kohokoli, protože pokud vyjedete se studenou pneumatikou, nemůžete mít stejnou přilnavost jako nyní, když má pneumatika 70 stupňů.“

„V Bahrajnu to možná trvá jednu zatáčku, protože máte velmi agresivní asfalt, vysokou teplotu a rozložení, které pomáhá při vkládání energie do pneumatiky. Ale v Monaku to bude trvat déle. Ve Spielbergu to bude trvat déle.“

Existují obavy, že by zákaz dek mohl pohřbít undercut. Dnes jezdec zajede do boxů, obuje nové pneumatiky a může ve výjezdovém kole zajet dostatečně rychlé časy, aby se dostal před soupeře, který zastaví o kolo později. Pokud ale po část kola nebudou pneumatiky poskytovat dostatečnou přilnavost, jezdec žádný čas nezíská a undercut se nepovede.

Někde by možná mohl fungovat spíše overcut, kdy se bude smát jezdec, který zůstane na pneumatikách na trati déle. Dokonce bychom odhadli, že to bude fungovat na okruzích, které nejsou tak náročné na pneumatiky – jezdec na trati bude mít pneumatiky ještě v relativně dobré kondici a jezdec po vyjetí z boxů bude mít s ohledem na „neagresivní“ layout okruhu problém pneumatiky zahřát.

Ale nemáme data a simulace, jaké má Pirelli. A právě simulace budou hrát důležitou roli při konečném rozhodnutí.

A vy? Jste pro zákaz ohřívacích dek?