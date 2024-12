Ani v těch nejtěžších chvílích nezačal panikařit, chválí Horner Verstappena

Přestože Max Verstappen vstoupil do letošní sezony ve velkém stylu, když se mu v prvních 10 závodech podařilo získat sedm výher, následně se jeho dominance vytratila. Nakonec si však Nizozemec titul nenechal vzít a stal se počtvrté v kariéře mistrem světa.

„Skoro jsem měl pocit, že se něco dramaticky změnilo. Najednou se tři další týmy staly konkurenceschopnými a my jsme začali mít problémy, které nás začaly velmi brzdit,“ shrnul zpětně šéf Red Bullu Christian Horner, jehož slova cituje Autosport.

„Max ale nikdy nezpanikařil. I v těžkých dnech trávil dlouhé hodiny s inženýry a doslova si vyhrnul rukávy a zapojil se do práce. Pracoval v zákulisí na simulátoru, trávil čas s techniky a aerodynamiky a na základě toho, co cítí jim říkal: 'OK, na tohle je třeba se zaměřit, tady je klíčový problém s tímhle',“ popsal britský manažer, podle kterého se Red Bull mohl opřít i o Verstappenovu schopnost poskytnout přesnou zpětnou vazbu.

„Velmi přímo říká, jaké jsou limitující faktory a jaké vlastnosti vozu ho omezují v tom, aby jel rychleji. Takže velmi jasně určí: 'Tady je čas na kolo, zaměřte se na tuto oblast.' Na konci roku jsme pak viděli, že se výkonnost vozu začíná vracet,“ poukázal dále Horner, jenž letos z pozice šéfa stáje dovedl Red Bull v pořadí již k osmému jezdeckému titulu.

„Co letos opravdu vyniklo, je způsob, jakým Max jezdí...Ve dnech, kdy nemohl vyhrát, sbíral body. Neuvěřitelně dobře se přizpůsobuje tomu, co má. A to, co v této sezoně ukázal, je jen další úroveň vyspělosti a zkušeností,“ dodal Horner na adresu Verstappena, který letos vyjma výpadku v Austrálii vždy dojel nejhůře šestý (pokud nebudeme počítat sprinty).