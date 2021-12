Ani scénárista z Hollywoodu by nevymyslel takové vyvrcholení sezóny, říká Horner

Celá letošní sezóna F1 se nesla ve znamení velkého souboje Lewise Hamiltona z Mercedesu s Maxem Verstappenem závodícím za Red Bull.

Oba aspiranti na titul měli přitom před posledním závodem sezóny v Abú Dhabí shodný počet bodů. O mistrovi světa nakonec rozhodl až kontroverzní závěr závodu na okruhu Yas Marina, který byl restartován v posledním kole, ve kterém nakonec Verstappen na novějších pneumatikách předjel Hamiltona, vyhrál závod a získal svůj první titul mistra světa.

Hamilton s Verstappenem se přitom v průběhu sezóny dostali nesčetněkrát do souboje. Na Silverstonu a v Monze jejich souboj skončil kolizí, při soubojích v Brazílii a Saúdské Arábii se pak oba dostali mimo trať.

Formule 1 může být letos spokojena také s čísly sledovanosti a návštěvnosti. Například Velkou cenu USA v Austinu navštívilo za tři dny 400 tisíc fanoušků.

Před letošní sezónou vystřídal Stefano Domenicali v čele F1 Chase Careyho.

„Myslím, že to bylo naposledy před 47 lety, kdy měli před posledním závodem jezdci shodný počet bodů. Myslím, že ani hollywoodský scénárista by nepřišel s tím, co přinesl tento ročník. A jak jsme viděli, popularita formule 1 se zvýšila. Finále zřejmě bylo největší sportovní událostí tohoto roku. A množství nových fanoušků, které jsme do tohoto sportu získali, bylo ohromující,“ řekl Horner.

Šéf Ferrari Mattia Binotto vyzdvihl množství práce, které Domenicali spolu s majitelem F1, společností Liberty Media, udělal pro zvýšení popularity F1.

„Vede si velmi dobře, stejně jako Liberty Media. Od svého začátku Liberty Media zlepšila show a způsob, jakým to prezentujeme fanouškům, nejen v přenosech, ale také na sociálních sítích a podobně,“ řekl Binotto.

„Rozhodně jsme zlepšili úroveň komunikace a způsob, jakým komunikujeme s fanoušky. Myslím, že Stefano si po roce vede velmi dobře. Není pro něj jednoduché udržet úroveň po Chasovi, protože Chase odvedl fantastickou práci.

„Stefana ale znám a jsem si jistý, že i v budoucnu si bude počínat velmi, velmi dobře.“