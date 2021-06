Ani nevolej, vzkazuje Marko Bottasovi. O Fina Red Bull nestojí

Valtteri Bottas přímo pro web formule 1 uvedl, že v průběhu července očekává začátek jednání o nové smlouvě. Šance na jeho setrvání jsou však nyní zřejmě menší než v předešlých letech.

Bottas sehrával roli dobré týmové dvojky, která přivážela cenné body a nevyhrocovala vztah s Hamiltonem. Po rivalitě mezi Hamiltonem a Rosbergem to pro Mercedes byla příjemná změna. Fungovalo to dobře zejména v situaci, kdy byla konkurence slabá. V současné době však Mercedes po šesti závodech ztrácí na Red Bull 26 bodů.

Body jezdců Mercedesu

Bottas měl letos zatím také smůlu. Jednou nebodoval kvůli kolizi s Russellem, podruhé kvůli zastávce v boxech, kdy se mechanikům nepodařilo sundat kolo. Přesto se nabízí otázka, zda by příchod Russella nepřinesl do týmu čerstvý vítr.

Otázkou také je, zda by Bottas v případě konce u Mercedesu někde sehnal sedačku. Z „lepších“ týmů by měl teoretickou šanci snad jen u Red Bullu. Pérez má smlouvu jen na letošní rok. Red Bull už naznačil, že s Pérezem bude jednat o nové smlouvě a má i další možnosti – Cunodu, návrat Gaslyho.

Markovi nemusí Bottas ani volat

Podle Helmuta Marka je logické, že do Mercedesu přijde Russell. „Byl by to logický krok. Ve Williamsu ho nemohou nechat déle, jinak by už podpora neměla smysl, i když Hamilton z toho nebude mít radost,“ řekl Marko pro F1-Insider.com.

Marko současné odmítl možnost, že by Bottas zamířil do Red Bullu. „Bottas nám nemusí ani volat. Není tu místo. Vlastně si dokážu představit, že by si vyměnil místo s Russellem. Williams je pro něj jedinou schůdnou možností,“ dodal Marko.