Ani Michael není hrdý na to, co se stalo, říká Vettel o nepřerušení kvalifikace

„Myslím, že ani Michael (Masi, pozn. redakce) není hrdý na to, co se stalo,“ řekl Vettel po kvalifikaci.

„Po bitvě je každý generál, ale myslím, že musíme najít způsob, jak více naslouchat informacím, které máme.“

„Uvnitř garáže máte omezený pohled, protože je to jako se dívat z okna. Nemáte tušení, co se děje o tři kilometry dál. Když jsem najížděl do Eau Rouge a vyjížděl do kopce, bylo tam hodně vody a já volal po červené vlajce. Myslím, že pravda je taková, že ta část kvalifikace neměla vůbec začít.“

„Je spousta věcí, které jsme mohli udělat lépe. Je lepší být opatrný o jedenkrát více než o jedenkrát méně. Je dobře, že se nic nestalo, to je hlavní zpráva, ale pro Landa to mohlo dopadnout jinak a nejsem si jistý, jestli mohl udělat něco jinak.“

Podle Vettela je pro jezdce obtížné jet pomaleji či opatrněji, protože když už se všechny vozy pustí na trať, každý chce a potřebuje zajet nejlepší výsledek.

Vettel byl u nehody Norrise jako první. Zkontroloval, že je v pořádku a jel dál. Po restartu si vyjel pěkné páté místo. Podle něj to ale mohlo pro Aston Martin dopadnout i lépe.

„V osmé zatáčce jsem byl široky a vlastně se dostal i mimo trať,“ řekl Vettel, podle kterého pak nebylo pro Ricciarda těžké ho překonat a získat druhou řadu.

„Jsem za George moc rád, ale myslím, že jsme tam možná mohli být také. Je to pro nás ale skvělý výsledek. Jsem rád, že do závodu odstartuji ze slušné pozice.“