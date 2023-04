Ani jsem to necítil, říká o nárazu Magnussen. Hülkenberg získal body za sedmé místo

Kevin Magnussen boural, Nico Hülkenberg získal šest bodů za sedmé místo v cíli.

Chtělo by se napsat, že Haas odjíždí z Austrálie se smíšenými pocity. V případě týmu jako celku tomu tak ale asi není. Hülkenberg dojel sedmý, Magnussen sice boural, ale vůz by neměl být citelně poškozený a na bodech by nejspíše dánský pilot stejně nedojel, i když kdo ví...

„Na výjezdu z druhé zatáčky jsem se otřel o zeď a praskl mi ráfek, pneumatika se utrhla a musel jsem zastavit,“ řekl Magnussen. „Ani jsem to necítil, takže to rozhodně nebylo něco, co bych ve voze pocítil jako velkou ránu, ale stačilo to k prasknutí ráfku a odtržení pneumatiky.“

Magnussen byl vedle například Russella a Sainze jedním z jezdců, kteří zastavili u mechaniků během safety caru krátce předtím, než byly vyvěšeny červené vlajky.

„Je to nešťastné, v té době jsme byli tuším na dvanáctém místě a nevypadalo to, že bych mohl bodovat. Při první červené vlajce jsme měli smůlu, protože jsme právě zajeli do boxů z jedenáctého místa a zdálo se, že jsme rychlejší než několik dalších vozů, takže jsem si v té fázi závodu docela věřil. Pak jsme zajeli do boxů pod safety carem a hned poté se to změnilo na červenou vlajku. Všichni nasadili pneumatiky, aby mohli jet až do konce závodu, a my jsme byli poslední. Nebyl to můj den, ale zdálo se, že auto mělo slušné tempo, takže mě to povzbudilo a příště na to budeme tlačit.“

Hülkenberg získal dobré body

Němec získal pro tým šest bodů. Pomohla mu řada odstoupení soupeřů, ale zadarmo k výsledku také nepřišel. Zadělal na něj už v kvalifikaci, ve které se dostal do třetí části. V závodě pak měl slušné tempo.

„Bylo to divoké a někdy trochu chaotické,“ řekl ke třetímu závodu sezóny Hülkenberg.

„Budeme muset projít vše, co se stalo, protože se toho dělo hodně. Třetí start na měkkých pneumatikách jsem měl super a jel jsem na čtvrtém místě, takže je škoda, že došlo k několika incidentům a pak byl závod přerušen červenou vlajkou.“

Po svém výsledku Hülkenberg uvedl, že se cítí „velmi pozitivně naladěný a opravdu si užívám práci s týmem a experimentování s vozem. Máme velmi dobrou dynamiku a tu si chceme přenést do dalších závodů.“