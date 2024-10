Ani 10sekundové penalizace neodradí Verstappena od agresivity vůči Norrisovi, říká Herbert

V letošní sezoně došlo již na několik tvrdých soubojů mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem, jejichž typickým znakem byla i velká agresivita, především pak ze strany Nizozemce.

Ten dokonce za své počínání v posledních dvou soubojích obdržel od sportovních komisařů dva 10sekundové tresty, které pilota Red Bullu ve Velké ceně Mexika vyřadily z bojů o pódium – lídr šampionátu se nakonec musel smířit se šestým místem a s tím, že jeho náskok v čele tabulky na Norrise klesl z 57 na 47 bodů.

Bývalý závodník F1 a nynější sportovní komisař Johnny Herbert nicméně věří, že Verstappena ani poměrně velké tresty neodradí od toho, aby ani v dalších případných soubojích s Norrisem nebyl tak agresivní. A to minimálně do Velké ceny Kataru (před ní se pojede ještě v Brazílii a v Las Vegas), od níž by měly platit upravené směrnice, které stanovují tzv. jezdecké standardy.

„Ani tresty z Mexika nezabrání tomu, aby Max Verstappen v budoucnu nevytlačil Landa Norrise z trati. Celým Verstappenovým záměrem bylo pokusit se umožnit Ferrari, aby získalo double (a tím pádem připravilo Norrise o co nejvíce bodů, pozn. red.). Myslím, že to byl určitě Verstappenův záměr a snaha, chápu, proč to udělal, ale nesouhlasím s tím, myslím, že s tím nesouhlasí mnoho lidí,“ uvedl pro Action Network Herbert, jenž byl v Mexiku jedním ze stewardů, kteří rozhodovali o trestech pro Verstappena.

„Nemyslím si, že by se Verstappenovo ježdění mělo změnit, protože cílem číslo jedna je pro něj zabránit Norrisovi zmenšit jeho náskok v čele šampionátu jezdců. Potenciálně nás tedy ještě čeká spousta zajímavých závodů,“ dodal vítěz tří velkých cen.