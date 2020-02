Angažmá u Alfy pro Kubicu znamená návrat do známého prostředí

Historicky první polský pilot formule 1 debutoval v grand prix v roce 2006, kdy s monopostem týmu BMW Sauber naskočil do rozjeté sezóny v Maďarsku a do konce roku absolvoval i zbývající závody v Turecku, v Itálii (kde hned skončil na pódiovém třetím místě), v Číně, v Japonsku a v Brazílii.

Tým Sauber se v průběhu posledních čtrnácti let výrazně proměnil a dnes ho ve startovním poli vidíme pod označením Alfa Romeo, což odkazuje na provázanost stáje ze švýcarského Hinwilu s týmem Ferrari.

V nynější éře Alfy Romeo se k týmu navrátil Kubica v roli rezervního pilota a s novým monopostem C39 najížděl ve středu dopoledne testovací kilometry na okruhu nedaleko Barcelony. Poláka potěšilo, kolik známých tváří i po dlouhé době u hinwilského týmu stále potkává.

„Moji kariéru ve formuli 1 jsem odstartoval v roce 2006 v Hinwilu, nyní jsem tedy o 14 let starší. Jsem teď u týmu v trochu jiné roli, je ale hezké vidět, kolik známých tváří se tady stále pohybuje. Mnohé z nich patří lidem, kteří mi tehdy pomohli do formule 1,“ rozpovídal se v Barceloně Kubica před novináři.

„Mnohé se samozřejmě změnilo, protože i samotná formule 1 prošla proměnou a tým se vyvíjí spolu s ní, týmové DNA je ale stále stejné. Konečně jsem zpět doma a doufám, že nás čeká dobrý rok.“

„Jako rezervní pilot budu mít určité povinnosti, ne závodní, ale rozhodně tu nebudu jako na prázdninách. Pravděpodobně se spolu s týmem zúčastním většiny závodních víkendů a bude – li to nutné, tak zaskočím za Kimiho nebo za Antonia.“

„V porovnání s obdobím před 14 lety a érou BMW Sauber je to teď o hodně jiné, tým ale stále sídlí v Hinwilu, takže se vracím do stejné továrny, kde odstartovala moje kariéra ve formuli 1. Nezměnily se emoce, které cítíte, když na trati poprvé řídíte nové auto. V porovnání s posledními dvěma roky je to ale zase něco jiného, než na co jsem byl zvyklý.“

Foto: Getty Images / Charles Coates