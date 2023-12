Andrettimu nebude vstup do F1 umožněn, myslí si Stoddart

I když od chvíle, kdy FIA udělila týmu Andretti zelenou pro vstup do F1 nejdříve v roce 2025, uplynuly již více než dva měsíce, stále není jisté, zda americká organizace dostane povolení pro rozšíření startovního pole i od samotného šampionátu.

Proti jsou především již fungující týmy F1, pro které by příchod další stáje znamenal pokles příjmů.

Pesimistou ohledně snah Michaela Andrettiho je i Paul Stoddart, jenž na začátku milénia vlastnil tým F1 Minardi.

„Žádný tým už nepotřebuje peníze od titulárního sponzora k tomu, aby přežil. Každý tým tvrdí, že je ziskový. Asi i proto nechtějí mít s Andrettim nic společného. Jeho snaha stát se jedenáctým týmem bude v rámci současné Concordské dohody pravděpodobně odmítnuta, protože je nutná jednomyslnost,“ uvedl Stoddart ve svém pravidelném komentáři pro web RacingNews365.com.

„Ne každý bude souhlasit s 11. týmem, to je jednoduché. Podívejte se na Las Vegas, tam byla nutná jednotnost, aby se zrušil trest pro Ferrari a Carlose Sainze (poté, co si Španěl poškodil monopost o uvolněné víko kanálu a musel měnit motor), ale ta nepřišla,“ poukázal australský podnikatel na to, že jednota mezi týmy funguje jen málokdy.

„V případě Andrettiho to proto nevidím dobře. Je to škoda, protože by to F1 umožnilo přivítat dva nové jezdce a kromě toho je Andretti opravdu jen kvalitní organizace. Opravdu si myslím, že by se Andrettimu mohlo dařit. Navíc se jim podařilo na svou stranu získat automobilku General Motors. Existuje spousta důvodů, proč by byla Andrettiho účast pozitivní,“ dodal Stoddart.