Andrettiho nechceme a ta částka je nízká, rezonuje v zákulisí. Chamtivci, reaguje Američan

Týmy nejsou nadšené z dalšího konkurenta na startovním roštu. Jako obvykle jde především o peníze.

Na začátku sezóny 2010 jsme měli ve formuli 1 dvanáct týmů. Po technické a logistické stránce je tedy rozšíření startovního roštu možné. Zájemců je více, ale asi nejdál je tým Andretti Cadillac. Nejde o žádné samozvané závodníky. Andretti má bohaté zkušenosti nejen z americké scény, Cadillac je slavná značka patřící pod General Motors.

Ze tří nováčků z roku 2010 není na startovním roštu už dávno ani jeden. F1 potažmo FIA chtěly zabránit vstupu projektů, které nemají silné finanční zázemí – a to je důležité i dnes, kdy platí rozpočtové stropy. Nový tým proto musí zaplatit poplatek 200 milionů dolarů, který je následně rozdělen mezi stávající týmy.

Jedná se ale jednorázovou částku. Nový tým však bude následně čerpat peníze z podílu na komerčních právech – dostane základní částku a také peníze za umístění v Poháru konstruktérů. Dělit koláč od FOM na 10 dílů je samozřejmě vždy lepší, než ho dělit na 11 dílů.

Stefano Domenicali už před časem uvedl, že rozšíření startovního roštu není pro F1 „prioritou“. Paradoxní je, že se nyní snaží do F1 dostat americký tým – a americký trh je pro F1 pod vedením Liberty Media klíčový, což ukazuje i rozšíření kalendáře na tři americké závody. Ještě paradoxnější je to, že Andrettimu bylo doporučeno, aby si pro svůj projekt našel podporu nějaké automobilky a tím zvýšil „věrohodnost“ svých plánů. Syn mistra světa a posledního amerického vítěze grand prix Maria Andrettiho to udělal – minulý týden oznámil spojení s Cadillacem.

Jestli je postoj F1 vlažný, mezi týmy jde mluvit vyloženě o odporu. Podle Reuters se jeden z členů vedení jednoho týmu nechal slyšet, že drtivá většina týmů je proti vstupu Andrettiho do F1.

Prezident FIA Muhammad bin Sulajim o víkendu v prohlášení na Twitteru uvedl, že byl překvapen negativnímu reakcemi na snahu Andrettiho a Cadillacu vstoupit do F1. Zajímavé je, že k žádným veřejným reakcím nedošlo. Bin Sulajim tak zřejmě (a ne nechtěně) prozradil, jak na novinku reagovaly týmy a F1 v zákulisí.

200 milionů už nestačí

Jak už jsme uvedli, nový tým musí zaplatit 200 milionů dolarů. Má to odradit spekulanty, ale také to má stávajícím týmům kompenzovat pokles příjmů z komerčních práv.

Podle BBC si však někteří stěžují, že v průběhu platnosti současných komerčních dohod hodnota F1 vzrostla a navíc 20 milionů dolarů na tým kompenzuje pokles příjmů ve dvou letech. Mnohem vhodnější by tak byla částka okolo 600 až 700 milionů dolarů.

Jde o udržitelnost sportu, říká šéf FIA

„Dnes existují dvě strany udržitelnosti,“ řekl Muhammad bin Sulajim během brífinku pro média na probíhajícím Dakaru. „Existuje udržitelnost životního prostředí a udržitelnost sportu. Pokud chcete udržet sport, musíte ho otevřít ostatním výrobcům. Máme dovoleno mít na startu 12 týmů.“

„Abychom měli velkou společnost, jako je GM (General Motors, pozn. redakce), která patří mezi pět nejlepších na světě, měli bychom je podporovat, aby přišli do formule 1. To je pro nás důležité.“

Muhammad bin Sulajim zmínil, že v USA budou tři závody, a tak by bylo dobré a pro všechny přínosné, kdyby byl v F1 také americký výrobce.

Také zdůraznil, že zatím pouze zahájil proces hodnocení potenciálních vstupů a zatím není ve fázi, kdy by byl připraven schválit plány Andrettiho.

Kdy?

Zatím není jasné, kdy by mohl Andretti do F1 vstoupit. Vývoj vozu začíná zhruba v březnu / dubnu. V té době už musí mít tým zázemí. Vstup v příštím roce je nereálný. Mluví se o roce 2025. V roce 2026 přijdou nové pohonné jednotky a změní se i pravidla ohledně vozů. Dřívější vstup může mít výhody (nastavení procesů, získání zkušeností) i nevýhody (tým by pracoval na dvou rozdílných vozech současně).

Andretti chce mít navíc hlavní základnu v USA, což mnozí považují za nereálné.

Jde jen peníze

„Všechno je to o penězích,“ řekl Michael Andretti pro Forbes. „Jednak si myslí, že dostanou menší podíl z komerčních práv, ale také jsou velmi chamtiví a myslí si, že jim sebereme i všechny americké sponzory.“

„Je to všechno o chamtivosti a o tom, že se dívají na sebe a ne na to, co je nejlepší pro celkový růst série.“

Andretti také prozradil, že hodlá usilovat o tým v Nascar Cup Series, jakmile se mu podaří dostat se do F1.

„Musíme se ujistit, že se za pár let dostaneme do NASCAR,“ řekl Andretti, který před více než deseti lety usiloval o tým Dodge. „Velmi se na to díváme a sledujeme to. Zkoumáme několik situací a doufejme, že za pár let tam budeme.“