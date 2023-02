Andrettiho Lotus 79 půjde do dražby

Do dražby půjde lukrativní kousek historie. V Abú Dhabí bude na konci sezóny vydražen vůz Lotus 79, se kterým Mario Andretti získal titul mistra světa.

Je to kus historie tak trochu propojený se současností. Mario Andretti je stále posledním Američanem, který ve F1 vyhrál titul mistra světa. Letos se do královny motorsportu vrací americký jezdec – a navíc na plný úvazek. Syn Maria Andrettiho se pak pokouší dostat do F1 s vlastním týmem, ale na to si musíme ještě pár let počkat.

V Abú Dhabí bude na konci sezóny Bonhams dražit vůz Lotus 79. Ve formuli 1 debutoval ve Velké ceně Belgie 1978. Celkem získal šest vítězství – pět získal Mario Andretti, kterému se podařilo vyhrát dokonce hned první dva závody tohoto monopostu. Jedno vítězství v GP Rakouska přidal Ronnie Peterson, který pak zemřel na začátku Grand Prix Itálie.

Podle všeho by mělo jít o jediný zachovalý vůz F1, se kterým Američan vyhrál titul mistra světa. Nechybí navíc ani legendární černé zbarvení John Player Special. Nepřekvapí proto ani cena. Odhaduje se, že se vůz prodá za 6,5 až 9,5 milionu dolarů.