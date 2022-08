Andretti: Wolff je pro formuli 1 až příliš mocný

Současný šéf amerického týmu Michael Andretti se snaží, aby se stáj známá především z IndyCar stala jedenáctým týmem ve startovní listině F1. Tým už v únoru formálně vyjádřil svůj záměr vstoupit do šampionátu v sezoně 2024, od té chvíle však v této záležitosti sledujeme jen malý progres.

Proti Andrettiho záměru se postavili některé týmy F1 včetně Mercedesu a jeho šéfa Toto Wolffa. Ten v květnu prohlásil, že americký tým teprve musí prokázat, že si své místo na roštu F1 zaslouží.

Během maďarské GP pak Wolff dodal, že „královně motorsportu“ by více zvýšilo hodnotu, když by do ní vstoupil velký subjekt typu Audi.

Světový šampion F1 ze sezony 1978 a otec Michaela Andrettiho Mario v reakci na to prohlásil, že „Wolff je až příliš mocný“ a že „bylo na čase, aby to někdo řekl nahlas“.

„Toto zmínil Audi a prohlásil, že by jako jedenáctý tým měl raději je. Podle mého názoru by Audi bylo vítáno kdekoliv, to je bez debat. Ale já si nemyslím, že Audi vstoupí jako samostatný tým,“ rozpovídal se na toto téma legendární pilot pro MotorLAT.

„Audi spíše přijde do šampionátu jako dodavatel motorů pro některý z top týmů a řeknu vám proč.“

„V takovém případě totiž můžete snáze ospravedlnit takovou investici. Když tým vítězí, tak vítězí motor Audi. Když vstoupíte jako tovární tým a nevítězíte, je to chyba celého týmu. Vždycky tomu tak je.“

„Všechny automobilky jsou vždy vítány, nicméně do šampionátu přijdou a pak zase zmizí. To není náš případ. My chceme přijít a zůstat,“ ujistil novináře Andretti.