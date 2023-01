Andretti věří, že odpověď od F1 přijde během několika měsíců

Mario Andretti věří, že jeho syn dostane od F1 a FIA odpověď v nejbližších měsících. Andretti chce společně s Cadillacem vstoupit do F1 jako jedenáctý tým.

„Den za dnem pokračujeme v budování týmu, jako kdyby již existovala zelená od federace,“ řekl Mario Andretti italskému Autosprintu.

„Program, jako je tento, je velmi složitý, takže se musíme neustále posouvat kupředu, i když to nejde na plné obrátky. Abychom dostali klíčová jména pod smlouvu, potřebujeme jistotu, takže z tohoto pohledu jsme zatím spíše v pohotovostním režimu.“

Na otázku, jak dlouho může tento „pohotovostní režim“ trvat, než bude muset Andretti celý program odvolat, Mario Andretti odpověděl: „Řekněme, že odpověď bychom mohli získat během několika měsíců.“

„Ale je také pravda, že v tuto chvíli se počítá každý den. Počkejme a uvidíme, ale nyní se nacházíme v rozhodující fázi.“

Andretti potvrzuje, že nabídku jeho syna od prvního okamžiku podporuje prezident FIA Muhammad bin Sulajim.

„Byl to on, kdo nám poradil, abychom našli partnerství s velkým výrobcem, který by našemu programu F1 dodal větší sílu a hloubku. Odtud pochází spojení se značkou Cadillac, což znamená společný záměr s General Motors.“

Mario Andretti se také vysmál argumentům stávajících týmů, které nejsou příliš nadšené myšlenou jedenáctého konkurenta na startovním roštu.

„Peníze, peníze... ale jaké peníze? O kolik klesnou roční příjmy velkého týmu, když přijdeme? V situaci, kdy F1 exponenciálně roste, by vidina amerického týmu s identitou hluboce zakořeněnou v závodním světě byla pro všechny něčím nesmírně pozitivním.“