Andretti usiluje o koupi Sauberu

Podle webu RaceFans Michael Andretti snaží převzít Sauber, který stojí za týmem Alfa Romeo ve formuli 1.

Andretti chce za 350 milionů euro koupit 80 % akcí firmy Islero Investments –holdingové společnosti, která vlastní Sauber. Učinit by tak měl prostřednictvím své nové firmy Andretti Acquisition Corporation.

Michael Andretti závodil ve F1 v roce 1993 za McLaren, odjel 13 závodů a v tom posledním byl na pódiu. Větších úspěchů však dosáhl zejména na americké scéně. Jeho otcem je mistr světa F1 Mario Andretti.

Andretti dnes působí napříč motorsportem. Má tým v IndyCar, za který bude příští rok závodit Romain Grosjean. Působí také ve formuli E (do letošního roku společně s BMW), vstoupil do série Extreme E.

Mluvčí Andrettiho odmítl spekulace komentovat. Uvedl pouze, že „pokud by se naskytla příležitost vrátit jméno Andretti do F1, chopili bychom se ji. Ale zatím to tak nebylo.“

„Není žádným tajemstvím, že formule 1 zajímá Michaela a jeho tým už nějakou dobu. Během let jsme prozkoumali mnoho možností, ale nemáme nic nového, co bychom mohli oznámit.“