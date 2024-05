Andretti: Společně s GM chceme do F1 dávat stejné odhodlání jako Ferrari či Mercedes

Mario Andretti i nadále usiluje o to, aby v roce 2026 vstoupil se svým týmem do F1. Stále však nemá nic jistého.

Od chvíle, kdy tým Michaela Andrettiho dostal od FIA zelenou k tomu, aby se připojil ke startovnímu roštu F1, uplynulo více než půl roku. Americká organizace nicméně stále nemá jistotu, že se do královny motorsportu dostane, jelikož od samotné F1 následně obdržela zamítavé stanovisko a tento stav platí i nadále.

Michael Andretti se nicméně nevzdává a stále vyvíjí velké úsilí na to, aby svůj velký projekt dovedl do zdárného konce.

Bývalý závodník F1 a syn mistra světa z roku 1978 Maria Andrettiho ve svém snažení pokračoval i během nedávné GP Miami, kde v padoku absolvoval několik schůzek.

Na dotaz rozhlasové stanice Speed City Broadcasting, zda má americký tým na své cestě do F1 stále velkou podporu automobilky GM, Andretti odpověděl:

„Ano, GM je stále velmi angažované. Lidé to nepochopí, dokud jim neukážeme, jaké úsilí je vynakládáno na obou stranách. Vyrovnáme se v tomto ohledu Ferrari i Mercedesu.“

„Naším cílem je být v roce 2026 v F1. Snažíme se proto navázat (s Formula One Managementem, pozn. red.) větší komunikaci a zjistit, co musíme udělat, abychom se do ní dostali," dodal Andretti.