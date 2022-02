Andretti před branami F1. Je rok 2024 realistický?

Michael Andretti chystá vlastní tým. Není to příliš velké překvapení, protože už vloni chtěl koupit Sauber (Alfa Romeo), ale jednání nakonec nevyšla. Nyní proto jde cestou založení nového týmu – jedenáctého na startovním roštu.

Za Andrettiho zatím mluví především jeho otec – mistr světa z roku 1978 Mario Andretti. Příliš mnoho detailů zatím neznáme.

„Okamžitě začal pracovat na plánu B, který se nyní stává plánem A, aby prostě založil svůj vlastní tým,“ řekl Mario Andretti pro Racer.

Podle něj chce být Michael Andretti se svým týmem na startovním roštu už v roce 2024. Je to realistické? Vstup do F1 v současné době přináší určité výhody a nevýhody.

+

Ve formuli 1 byl zaveden rozpočtový strop. Rozdělení příjmů je také o něco spravedlivější.

Formule 1 je v současné době populárnější a to i z hlediska potenciálních sponzorů.

Popularita v USA roste a to i díky Drive to Survive od Netflixu. Letos se navíc pojedou v USA dva závody.

Dochází ke zmrazení vývoje pohonných jednotek, což může být pro nový tým z technického hlediska také výhodné (už letos může vědět, s čím bude jezdit v roce 2024 a že se nebude měnit koncept pohonné jednotky apod.).

-

FIA každého uchazeče prověřuje. Musí doložit, že jeho projekt je životaschopný. Andretti nechce jít do F1 sám, ale s určitými partnery. Podrobnosti zatím neznáme. Nepochybně má však dobrou historii. Působí dlouhodobě v mnoha závodních sériích.

Podle současné Concordské dohody bude muset Andretti zaplatit 200 milionů dolarů, které se rozdělí rovným dílem mezi současných 10 týmů.

Týmy začínají na svých vozech obvykle pravovat okolo dubna (letošní rok byl samozřejmě výjimkou). Jejich návrhy jsou však obvykle větší či menší evolucí aktuálního vozu. Andretti nemá z čeho vycházet, a tak by musel na voze začít pracovat dříve – nejpozději na začátku roku 2023. Příliš mnoho času tedy nemá.

Zatím víme, že by jeho základna byla v Indianapolis, kde už má zázemí. Patrně by tam vznikalo šasi apod. Skutečná továrna by se nacházela ve Velké Británii. Vybudovat zázemí však také nějakou dobu potrvá.

Andretti by mohl jít minimálně na začátku cestou těsného partnerství s některým ze současných týmů – podobně, jako to dělá Haas s Ferrari.

Zatím však nevíme ani to, jaké pohonné jednotky bude odebírat. Nabízí se samozřejmě Renault, který nyní dodává pouze svému týmu Alpine.

Andretti má s F1 dlouhodobé plány. Kromě týmu ve F1 chce postavit také týmy ve F2 a F3.