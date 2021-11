Andretti popsal, co vedlo ke krachu jednání s majiteli Sauberu. Hledá jiné možnosti

Při oznámení, že Devlin DeFrancesco doplní čtyřčlennou sestavu týmu Andretti v sezóně 2022 IndyCar, generální ředitel Andretti Autosport řekl: „Chtěl bych jen ukončit některé fámy o tom, že dohoda padla z finančních důvodů. Nemělo to s tím nic společného.“

„V podstatě šlo o kontrolní otázky v posledních hodinách jednání. To je to, co dohodu zničilo.“

„Vždy jsem říkal, že pokud dohoda nebude správná, tak do ní nepůjdeme, a nakonec správná nebyla, takže se i nadále poohlížíme po jiných příležitostech.“

Na dotaz agentury AP, aby upřesnil, zda tím myslel, že se od Andretti Autosport očekává, že „to koupí a nebude to kontrolovat“, Andretti přikývl a řekl: „V podstatě ano.“

Herta byl ve hře

Andretti také poprvé potvrdil, že ve hře byl i přestup Coltona Herta z IndyCar do F1.

„Byl by pro to ideální. Chci říct, že jsme se určitě chtěli pokusit dostat ho do sedačky, protože věřím, že by mohl být v Evropě konkurenceschopným jezdcem. Opravdu si to myslím. Není důvod, proč by to nedokázal.“

Andretti souhlasil s tím, že ve F1 panuje velké nadšení pro příchod amerického jezdce a návrat jména Andretti, ale že Liberty se aktivně nezapojila do snahy o jeho realizaci.

„Liberty? Ne. Myslím, že by to samozřejmě chtěli, protože opravdu usilují o americký trh, ale nedělali nic, aby nám pomohli... Myslím, že by to byl velký příběh. Je škoda, že to nevyšlo. Ale já se nevzdávám...“

„Naše oči zůstanou stále otevřené. Vždy budeme hledat příležitosti... nejen tam, ale i v jiných formulích, v jiných typech závodů. To je to, co děláme. Jsme v závodním byznysu a vždycky hledáme příležitosti, jak expandovat.“