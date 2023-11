Andretti může v F1 závodit i bez povolení od FOM, tvrdí prezident FIA

Muhammad bin Sulajim tvrdí, že k tomu, aby mohl Andrettiho tým závodit ve formuli 1, nepotřebuje schválení od samotného šampionátu.

Velkým tématem současné F1 je chystaný vstup týmu Michaela Andrettiho.

Zatímco FIA začátkem října dala americkému projektu zelenou, samotná F1 toto nadšení nesdílí a nemá na rozšíření startovního pole příliš velký zájem.

Proti jsou především týmy, ale ani FOM (Formula One Management, společnost, která spravuje marketingové záležitosti seriálu) nepatří mezi podporovatele Andrettiho snah.

Šéf FIA Muhammad bin Sulajim nicméně nyní prohlásil, že Andretti bude moci ve formuli 1 závodit bez toho, aniž by od FOM dostal svolení –⁠ i když by to mělo určitá omezení. Konkrétně by šlo o peníze, kdy by FOM nemusel vyplácet Andrettimu podíl na ziscích F1, jako je to na základě Concordské dohody v případě ostatních týmů.

„Z právního hlediska jsem slyšel, že FOM může říct ne pouze v případě finanční stránky,“ řekl bin Sulajim pro web Speedcafe.com.

„Licence pro účast v F1 uděluje FIA, takže by Andretti jezdil, ale bez toho, aniž by dostával peníze. Nemyslím si ale, že se to stane,“ věří šéf Mezinárodní automobilové federace.

„Co se mě týče, jsem optimista, i když se může stát cokoliv. Doufám, že neřeknou ne,“ dodal.