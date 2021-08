Andretti hledá možnosti koupě některého týmu formule 1

Podle webu RACER Andretti již mluvil se zástupci několika týmů, včetně americké stáje Haas F1.

Pro Andrettiho by bylo rozumnější koupit ve F1 již působící tým spíše než vstoupit s vlastním týmem, jelikož každý nový tým, který má zájem o vstup do F1, musí zaplatit poplatek 200 milionů dolarů.

„Bylo by to skvělé, ale stále zbývá dlouhá cesta, pokud k tomu dojde,“ řekl Andretti. „Pokud se naskytne správná příležitost, zvládneme to. Ale ještě tam nejsme.“

Nejistá finanční situace amerického týmu Haas by nahrávala jeho prodeji, pokud by se tak rozhodl jeho majitel Gene Haas. Andretti se údajně poohlíží také po Alfě Romeo a Williamsu, které v současné chvíli vlastní soukromé investiční společnosti Longbow Finance, respektive v případě Williamsu Dorilton Capital.

U Alfy Romeo by odkup s největší pravděpodobností znamenal akvizici celé skupiny Sauber Engineering Group, která zahrnuje mimo jiné také větrný tunel v Hinwilu.

Michael Andretti je šampionem americké formulové série CART z roku 1991. V roce 1993 absolvoval 13 velkých cen formule 1, kde v barvách mclarenu dojel třetí při svém posledním startu v Itálii.

Nyní syn mistra světa F1 z roku 1978 Maria Andrettiho vlastní tým v seriálu IndyCar, ve formuli E, čtyři vozy má v Indy Lights, s vozem LMP3 působí ve sportovních vozech IMSA a spolu se Zakem Brownem má tým Walkinshaw Andretti United v šampionátu australských Supercars.