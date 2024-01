Andretti Cadillac důrazně nesouhlasí s prohlášením F1

Tým Andretti Cadillac reagoval na dnešní zprávu F1. Série odmítla vstup týmu do šampionátu.

FOM (Formula One Management) usoudil, že přijetí Andrettiho do startovního pole by „samo o sobě nepřineslo šampionátu žádnou hodnotu

„Andretti Cadillac se seznámil s informacemi, které sdělila Formula One Management Limited, a důrazně nesouhlasí s jejich obsahem,“ uvedl tým.

„Andretti a Cadillac jsou dvě úspěšné globální motoristické organizace, které se zavázaly dostat do F1 skutečný americký tovární tým, který by soutěžil po boku nejlepších na světě. Jsme hrdí na významný pokrok, kterého jsme již dosáhli při vývoji vysoce konkurenceschopného vozu a pohonné jednotky se zkušeným týmem za zády, a naše práce pokračuje rychlým tempem.“

„Andretti Cadillac by také rád ocenil a poděkoval fanouškům, kteří mu vyjádřili svou podporu.“