Andretti by ve F1 mohl jezdit s vlastním motorem. General Motors zvažuje, že bude výrobcem

Michael Andretti chce do F1 vstoupit se svým týmem a to ve spolupráci s Cadillacem, který patří General Motors. Jakou pohonnou jednotku by mohl tým využívat?

Pokud Andretti-Cadillac projde výběrovým řízením FIA, mohl by se objevit na startovním roštu v roce 2026. Je už jisté, že v jeho útrobách bude pohonná jednotka některého ze současných výrobců.

Po vytvoření dlouhodobého partnerství mezi Andretti a Wayne Taylor Racing má nyní tým prostřednictvím značky Acura pevné vazby na Hondu, která zvažuje pro rok 2026 „návrat“ a v současné době nemá žádný tým. Je ale ve hvězdách (nebo ve vycházejícím slunci), zda budou Japonci v roce 2026 skutečně jedním z výrobců. Další možností je Renault.

Cadillac patří do skupiny General Motors (GM), která se chce ve F1 angažovat více než jen jako sponzor Andrettiho.

„GM má motivaci podílet se na vývoji vozu a designu, na celém procesu. Nejde o bílé nálepky na motoru (možné rýpnutí do Fordu a jeho spolupráce s Red Bullem),“ řekl výkonný ředitel GM pro motorsport Eric Warren pro Autosport. „Součinnost mezi Cadillacem a Andrettim bude probíhat v rámci celého vozu.“

Na dotaz, zda by mohl GM vyrábět pohonné jednotky, odpověděl: „Samozřejmě bychom mohli. Je to něco, co zvažujeme. Díváme se na pohonné jednotky. Andretti má partnera pro pohonné jednotky, se kterým můžeme rychle začít závodit.“

Warren připomenul, že již není možné se stát výrobcem pro rok 2026. Výrobcem by se tak stal až později po začátku nové éry.

Cadillac již staví osmiválec pro svůj prototyp LMDh prostřednictvím GM Performance a Racing Center v Pontiacu ve státě Michigan. Na otázku, zda bude motor F1 také vyráběn ve vlastní režii, Warren odpověděl: „Myslím, že pro výrobce je těžké říci, že motor je 100 % vlastní výroby. Vždy mají technické partnery, se kterými spolupracují. Ale myslím si, že máme schopnosti, které by pro to byly podstatné. Myslím, že bychom to mohli udělat, ale jestli se pro to rozhodneme a pro jaké části, to se teprve uvidí.“