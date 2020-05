Andretti by rád viděl Ferrari v IndyCar

Mattia Binotto nedávno uvedl, že pokud by se rozpočtový strop dále snižoval, tak by se Ferrari mohlo poohlédnout po jiných závodních sériích.

Někteří to ihned interpretovali jako hrozbu Ferrari, že odejde z F1, ale to Maranello popřelo. Binotto to nejspíše myslel jinak. Rozpočtový strop znamená, že tým bude muset šetřit na personálních nákladech. Scuderia by mohla část lidí přesunout na jiné projekty. Zvažovaly se vytrvalostní závody i IndyCar.

Mario Andretti je možností, že by se Ferrari objevilo v IndyCar, nadšený.

„Přítomnost Ferrari by byla úžasná,“ řekl Andretti pro Gazzetta dello Sport „Nejen jako dodavatel motorů, ale také jako výrobce šasi.“

„Je jasné, že pravidla by se musela změnit, ale líbí se mi vize italského boje Dallary s Ferrari. Cavallino by zvýšilo zájem o šampionát, ale v pravidlech je překážka.“

Podle Andrettiho by se musel Binotto vydat do USA a navrhnout to Penskemu, aby provedl změny.

V IndyCar jsou dva dodavatelé motorů (Chevrolet a Honda). Šasi pak pro všechny vyrábí Dallara.

V roce 1985 uzavřelo Ferrari dohodu s Truesports Racing a vítězem Indy 500 Bobbym Rahalem. Vůz pro IndyCar sice tehdy vznikl, ale na trať se nikdy nepodíval.

Foto: Getty Images / Will Taylor-Medhurst