Andretti bez dodávek motorů nezůstane, tvrdí prezident FIA

Nynější pravidla jsou nastavena tak, aby žádnému týmu nehrozilo, že nebude moci sehnat dodavatele pohonných jednotek. Od chvíle, co tým Michaela Andrettiho dostal od FIA zelenou pro vstup do F1, se však začíná diskutovat o tom, zda se tato část pravidel vztahuje i na nového účastníka mistrovství světa.

V tomto kontextu rovněž připomeňme, že byl Andretti domluven s Alpine na dodávkách motorů Renault. Tato dohoda však podle Alpine již pozbyla platnosti.

V budoucnu by měl Andretti odebírat motory od společnosti GM, s jejíž podporou (konkrétně ze strany značky Cadillac) se americký tým do F1 chystá vstoupit.

„Požadujeme to od nich a dočkáme se toho,“ uvedl na toto téma prezident FIA Muhammad bin Sulajim, kterého cituje Autosport.

„Motory se ale nevyrobí hned. Pro začátek se Andretti bude muset dohodnout s jedním ze dvou jiných výrobců,“ vysvětlil šéf FIA s tím, že pokud by všichni Andrettiho odmítli, vstoupí do hry FIA.

„Je to tak v pravidlech. Pokud všechny týmy řeknou ne, má FIA pravomoc vybrat výrobce s nejméně zákazníky a následně provést los. Není tajemstvím, že by se jednalo o Alpine a Hondu, takže jeden z nich by byl určen. Taková jsou pravidla,“ dodal bin Sulajim.