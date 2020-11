Anatomie problému: Jak Bottas dovezl kus ferrari na druhém místě

Valtteri Bottas by po startu z pole position dojel třetí, ale měl štěstí, že Max Verstappen dostal defekt a odstoupil. Pro Bottase to však bylo jediné štěstí v průběhu závodu...

Lewis Hamilton zůstal na trati déle, do karet mu hrál také virtuální safety car. Přesto by možná nevyhrál, nebýt Bottasových problémů.

V prvním kole došlo v zatáčce Tosa ke kontaktu mezi vozem Kevina Magnussena a Sebastiana Vettela. Magnussen se roztočil a v pozdější fázi závodu odstoupil.

Sebastian Vettel pokračoval, ale měl poškozené přední křídlo – konkrétně bočnici předního křídla. Vidět to můžete na fotografii níže.

Roztočený vůz Magnussena, poškozený vůz Vettela a detail na poškození. Foto: Getty Images / Joe Portlock

Přes kus předního křídla přejel Bottas, který byl v době incidentu v prvním kole samozřejmě vpředu, takže k tomu muselo dojít až v dalším kole.

Bottas měl štěstí, že nedošlo k defektu, jak jsme to viděli u Verstappena. Kus předního křídla se mu však zasekl do vozu.

Bottas měl poškozenou podlahu a deflektor. Mercedes okamžitě zaznamenal prudký pokles výkonu – konkrétně měl Bottas přijít o 50 bodů přítlaku, což je opravdu vysoká hodnota. Dokonce tak vysoká, že tomu na boxové zdi nevěřili.



Poškozený vůz Bottase Foto: Getty Images

„Byli jsme svědky velkého poklesu výkonu, ale problémem je rozsah tohoto poklesu,“ vysvětlil Andrew Shovlin, který u Mercedesu šéfuje traťovým operacím. „Pokud to převedete na čas na kolo, bylo to sedm, osm desetin, možná sekunda.“

„Senzorům jsme opravdu nevěřili, protože jsme se dívali na to, jak Valtteri netlačil zvlášť silně a přesto dokázal zajíždět rozumné časy na kolo, když jsme to potřebovali. Mohli jsme vytvořit menší náskok.“

„Je velmi obtížné to převést na absolutní ztrátu času na kolo, protože často dojde k ovlivnění celého auta v rámci okruhu poměrně nelineárním způsobem, nebo se to projeví jiným chováním v různých směrech a zatáčkách.“

Na sociálních sítích si fanoušci pokládali poměrně logickou otázku, proč poměrně velký kus úlomku Mercedes nevytáhl z vozu Bottase v průběhu zastávky v boxech. Problém by to nevyřešilo zcela, ale mohlo by to pomoci. Samozřejmě je otázkou, zda by to šlo vyndat v řádu sekund.

„Nevěděli jsme, co to je. Když se podíváte na velikost úlomku a na skutečnost, že je červený, tak neuvěříte, že jsme to na kamerách neviděli,“ řekl Shovlin.

Bottas měl v tomto ohledu opět smůlu a to hned dvakrát. Kus křídla z vozu Vettela se zasekl tak, že byl vidět černou stranou. Mercedes navíc letos v rámci boje proti rasismu přebarvil své vozy na černo.