Analýza: Monacký pád Ferrari

Mokrá trať je vždy prvek, který do závodu vnáší prvek nejistoty a to zvláště, když jedete na okruhu, kde je to k bariérám velmi blízko.

Ferrari mělo po startu závodu karty dobře rozdané – oba vozy byly na prvních dvou místech. Stačilo ale pár minut a jezdci Ferrari byli na druhém a čtvrtém místě. Nedošlo k nehodě, nebyla tam pomalá zastávka, nevyjel safety car. Co se stalo?

Pád Ferrari připomínal tak trochu leteckou katastrofu. Byl rychlý a rozhodně nebyl způsobený jedinou příčinou.

Někteří jezdci přezuli z pneumatik do mokra na přechodné už po prvních kolech. Špička na to šla konzervativněji a stavěla později. Jako první Sergio Pérez.

15. kolo

Leclerc Sainz: + 5,226 s Pérez: + 8,083 s Verstappen: + 10,243 s

Ještě v 15. kole to pro Ferrari vypadalo velmi dobře. Leclerc měl solidní náskok na Sainze a Pérez byl 8 sekund daleko. To není čas, který by stačil k undercutu. Obvykle...

Přichází 16. kolo.

Pérez zajíždí do boxů, kde mechanici Red Bullu odvedou tradičně skvělou práci. Pneumatiky do mokra mu vyměnili za přechodné za 2,30 sekundy, což byl nejrychlejší čas dne.

Sektory po zastávce Péreze (tučně nejrychlejší čas v sektoru)

Kolo / sektor Leclerc Pérez Rozdíl 17 / 2 41,789 40,873 0,916 17 / 3 25,389 24,815 0,574 18 / 1 24,437 22,905 1,532 18 / 2 42,870 39,175 3,695 18 / 3 - 23,135

Ferrari ponechalo oba jezdce na trati, což se ukázalo jako zřejmě nejhorší varianta. Leclerc měl stavět hned po Pérezovi, nebo měl zůstat na trati a přezout rovnou na slicky, což udělal Sainz. Faktorů však bylo více...

Leclerc stavěl až dvě kola po Pérezovi. Do boxů zajel také Verstappen. Sainz zůstal na trati.

V tabulce výše vidíme, co se dělo poté, co se Pérez vrátil na trať na přechodných. V každém sektoru byl rychlejší než Leclerc. Ve třetím sektoru svého výjezdového kola zajel nejrychlejší čas a tento trend držel až do doby, než se Leclerc vrátil z boxů.

Pérez se na trať vrátil za Norrisem, ale ten zajel do boxů dříve, než mohl Péreze výrazně ovlivnit. Jak je patrné, Pérez nejvíce získal v prostředním sektoru druhého kola – na Leclerca najel 3,7 sekundy! Leclercův čas tam byl normální, to Pérez letěl.

V přehledu samozřejmě chybí poslední sektor, když už byl Leclerc v boxech. Pérez byl i v něm rekordně nejrychlejší – 23,1 s bylo o více než 2 sekundy méně než tam o kolo dříve zajel Leclerc.

Leclercova zastávka trvala 2,71 sekundy, takže i zde Monačan pár desetin ztratil.

Inženýr hlásil Leclerovi, že to bude těsné. Realita však byla o dost krutější. Leclerc se na trať vrátil 4,4 sekundy za Pérezem. „První chybou, kterou jsme udělali, bylo podcenění rychlosti pneumatik do přechodných podmínek,“ přiznal po závodě Binotto.

První kolo po vyjetí z boxů se pro Leclerca v rámci možností odvíjelo dobře. V tom druhém se však po zatočení do první zatáčky objevil v dohledu monopost Alexe Albona. Ten už jel na suchých pneumatikách.

Leclerc se k němu velmi rychle přiblížil. Můžeme říct, že už od třetí zatáčky (Massenet) Leclerca ovlivňoval, což si Monačan uvědomoval. „Ahh, Alex..“ zaznělo z týmového rádia. Poté Leclerc přidal ještě pár známých anglických slov začínajících na f.

Albon se mu odklidil z cesty až v první zatáčce (Saint Devote), kde vjel do únikové zóny. Přesto v tomto kole dokázal Leclerc snížit ztrátu na Péreze na 1,3 s.

Oba týmy pak provedly riskantní dvojitou zastávku v boxech. Jezdci Ferrari stavěli jako první – Sainz přezouval z pneumatik do mokra rovnou na slicky (tvrdé).

Druhé zastávky

Jezdec Zastávka Sainz 2,51 Leclerc 3,05 Pérez 2,60 Verstappen 3,24

U Ferrari nastal tradiční italský chaos. Leclercovi těsně před vjezdem do boxů inženýr řekl „box nyní“. Leclerc otočil volant a zajel do boxů. Ve chvíli, kdy už otáčel volant, aby zastavil u mechaniků, přišla zpráva, aby na trati zůstal.

Leclerc měl logicky nepatrně pomalejší zastávku (+0,5 s) než Sainz. Podstatnější je ale čas v boxové uličce. Leclerc musel před zastavením zpomalit a čekat, až Sainz odjede. Celkově tak v boxové uličce pobyl o 3,4 s déle než Sainz.

Leclerc se po zastávce propadl za Norrise, který ale opět záhy zmizel do boxů – současně s jezdci Red Bullu.

V okamžiku, kdy Sainz vyjel z boxů, se vlevo od něj objevil druhý z jezdců Williamsu – Latifi, který ho předjel. Přestože bylo máváno modými vlajkami, Sainz se před Latifho dostal až v tunelu.

Poté, co zastavili jezdci Red Bullu, se Pérez dostal na první místo, Leclerc se propadl na čtvrtou pozici. Red Bull v průběhu pár kol předvedl undercut i overcut.

Druhé zastávky

Verstappen se dostává před Leclerca