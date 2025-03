Analýza ideálních kol: Hamilton před Leclercem, Alpine s největším meziročním zlepšením

Srovnali jsme nejlepší loňské a letošní časy v kvalifikaci v Melbourne. Vloni byla Austrálie až třetí závod sezóny, takže týmy už měly vozy trochu více vyladěné.

Srovnávali jsme ideální kola – tedy součet nejlepších sektorů jezdce a vzali pochopitelně čas nejrychlejšího jezdce daného týmu.

Nejrychlejší ideální kolo zajel vloni Verstappen před oběma jezdci Ferrari. Lando Norris byl pátý.

Sektory

Lando Norris si vyjel pole position v prvním sektoru, kde získal nejvíce na Oscara Piastriho. Na Verstappena ale získal nejvíce v posledním sektoru.

V tom prvním byl Norris nejrychlejší, ale Verstappen na něj ztratil jen 0,049 s a Piastri 0,121 s.

V prostředním sektoru byl nejrychlejší Verstappen. Norris na něj ztratil 0,037 s, Piastri 0,082 s.

Ve třetím sektoru, který je nejdelší, byl Norris nejrychlejší. Piastri ztratil 0,008 s a Verstappen 0,283 s.

Zajímavá je situace u George Russella, který má třetí nejrychlejší ideální kolo. V prvních dvou sektorech sice ztratil na Verstappena, ale jen 0,049 s, respektive 0,036 s. V posledním sektoru byl ale o 0,124 s rychlejší.

A ještě zajímavější je situace Lewise Hamiltona, který v posledním sektoru zajel dokonce třetí nejrychlejší čas. Na Norrise ztratil 0,125 s.

Pokud by Hamilton dokázal všechny své nejrychlejší sektory poskládat do jednoho kola, byl by na pátém místě o 2 desetiny před Leclercem (jeho ideálním kolem) nebo dokonce o 0,282 s, pokud vezmeme v úvahu nejrychlejší Leclercův čas.

Ideální kola

Δ je rozdíl mezi ideálním kolem a nejrychlejším kolem daného jezdce v kvalifikaci

Rozdíl je klasický rozdíl na jezdce s nejrychlejším časem (nejrychlejším ideálním kolem)

P Jezdec Ideální čas Rozdíl Δ 1 Lando Norris 1:15.096 0.000 2 Oscar Piastri 1:15.180 0.084 0.000 3 George Russell 1:15.352 0.256 0.194 4 Max Verstappen 1:15.391 0.295 0.090 5 Lewis Hamilton 1:15.473 0.377 0.446 6 Júki Cunoda 1:15.670 0.574 0.000 7 Charles Leclerc 1:15.675 0.579 0.080 8 Alexander Albon 1:15.677 0.581 0.060 9 Carlos Sainz 1:15.853 0.757 0.078 10 Pierre Gasly 1:15.904 0.808 0.076 11 Fernando Alonso 1:16.154 1.058 0.134 12 Isack Hadjar 1:16.166 1.070 0.009 13 Jack Doohan 1:16.204 1.108 0.111 14 Lance Stroll 1:16.259 1.163 0.110 15 A.K.Antonelli 1:16.363 1.267 0.162 16 Nico Hülkenberg 1:16.429 1.333 0.150 17 Gabriel Bortoleto 1:16.444 1.348 0.072 18 Liam Lawson 1:16.652 1.556 0.442 19 Esteban Ocon 1:16.998 1.902 0.149

2025 versus 2024

Největšího zlepšení dosáhl meziročně tým Alpine – 1,681 sekundy. Nejméně se zlepšil Haas – o 0,385 s.

Tým Rozdíl (s) Alpine -1,681 Williams -1,435 Mercedes -1,340 McLaren -1,219 Racing Bulls -1,064 Sauber -0,852 Aston Martin -0,545 Ferrari -0,536 Red Bull -0,524 Haas -0,385

Sektorové časy