AMuS: Verstappen chce zůstat v Red Bullu, pokud zůstanou i pro něj klíčoví lidé

Zatímco před letošní sezonou nedošlo k žádné změně, co se jezdeckých sestav týká, v příštím roce bude situace odlišná, a to zřejmě velmi razantně.

Jisté je, že se Lewis Hamilton přemístí od Mercedesu k Ferrari, a vedle toho končí kontrakt spoustě dalších jezců.

S možnými scénáři na základě svých informací přišel německý magazín Auto Motor und Sport (AMuS).

Podle něj je klíčem k budoucnosti hned několika jezdců rozhodnutí Maxe Verstappena. Ačkoliv má Nizozemec s Red Bullem smlouvu až do roku 2028, v poslední době se objevily spekulace, že by mohl rakouskou stáj opustit podstatně dřív.

AMuS ve svém článku píše, že má Verstappen zájem u Red Bullu zůstat, avšak pouze v případě, že v něm zůstanou pro něj důležití spolupracovníci. Tím by vedle hlavního konstruktéra Adriana Neweyho měl být také konzultant Red Bullu Helmut Marko. A jejich setrvání nemusí být úplně jisté (například Newey měl obdržet lukrativní nabídku od Astonu Martin)...

Alterternativou by pro Verstappena mohl být přestup do Mercedesu, který sice momentálně nezáří, ale mohl by nizozemskému jezdci nabídnout perspektivní budoucnost (a to i po skončení kariéry).

Tlačí Audi na Sainze?

Článek magazínu AMuS se rovněž zaobírá variantami pro další jezdce.

O Carlose Sainze má mít velký zájem Audi, které ale údajně na současného pilota Ferrari tlačí, aby se rozhodl co nejdříve. Vedle něj by Audi chtělo podepsat také Nika Hülkenberga. Německá automobilka by ale mohla uvažovat i o Sergiovi Pérezovi či současných jezdcích stáje Alpine, jimiž jsou Pierre Gasly a Esteban Ocon.

Nejistá je také budoucnost Fernanda Alonsa, který by mohl zamířit k Red Bullu. Rodák z Ovieda by však měl o sedačku v týmu úřadujících mistrů světa zájem jen v případě, že by odešel Verstappen. Hlavní možností pro Alonsa tak zůstává setrvání v Astonu Martin, jenž mu má nabízet nejspíš dvouletý kontrakt.

Bez šance na zajímavou sedačku pak nemusí být díky letošním výkonům ani Júki Cunoda.