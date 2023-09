AMuS: Lawson se příští rok u AlphaTauri sedačky nedočká. Pokračovat mají Ricciardo a Cunoda

Podle informací německého magazínu budou v příštím roce barvy týmu z Faenzy nejspíše hájit Daniel Ricciardo a Júki Cunoda.

Jezdecké sestavy pro nadcházející sezonu F1 začínají být čím dál tím více jasné. Oficiálně zbývají zaplnit tři sedačky – jednu u Williamsu, dvě u týmu AlphaTauri, který by v příštím roce měl nést nové jméno (spekuluje se o módních značkách Hugo Boss či Adidas).

Německý motoristický magazín Auto Motor und Sport (AMuS) nyní přišel z informací, že AlphaTauri v Japonsku potvrdí, že i v roce 2024 bude barvy stáje z italské Faenzy hájit Júki Cunoda. Později by pak měla být potvrzena i sedačka pro Daniela Ricciarda, který se momentálně uzdravuje ze zranění levé ruky.

Pokud se tyto informace vyplní, znamenalo by to, že o své místo přijde současný Ricciardův náhradník Liam Lawson, a to přesto, že se prezentuje ve velmi dobrém světle a o víkendu v Singapuru dokonce získal body za deváté místo.

Mick Schumacher do WEC?

AMuS rovněž píše, že klesají i šance Micka Schumachera na návrat do závodního kokpitu vozu F1. Němec by měl podle magazínu i v roce 2024 působit jako rezerva u Mercedesu, ale vedle toho by nově mohl závodit v MS vytrvalostních závodů (WEC), kde by reprezentoval značku Alpine.