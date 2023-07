AMR23 trpí vedlejšími účinky. Aston Martin přiznal, že při vývoji šlápl vedle

V Kanadě se Fernando Alonso dostal na stupně vítězů. Po šesté v letošní sezóně. Od té doby se ale Astonu Martin nedaří. Má za sebou dva špatné víkendy.

Maďarsko mělo Astonu Martin sednout. Před několika měsíci to bylo dokonce jedno z míst, kde mělo být ve hře vítězství Alonsa s číslem 33.

Místo šampaňského a trofeje si ale britská stáj odvezla jen hrstku bodů. Alonso po závodě uvedl, že byli až pátým nejrychlejším týmem.

„Způsob, jakým jsme vůz vyvíjeli, je velmi komplexní,“ řekl Mike Krack, kterého cituje Motorsport.com.

„Změníte jednu věc, ale nikdy nezměníte jednu věc a všechno ostatní zůstane v pořádku. Při změnách máte vždy vedlejší účinky.“

„Musíte to zvažovat. Použijete například díl, který přináší větší přítlak, ale má jiný charakter, nebo naopak. Myslíme si, že v jedné nebo dvou situacích jsme se nerozhodli správně.“

Krack řekl, že tým měl v poslední době podezření, že se možná vydal špatnou cestou, ale pořádně se to potvrdilo až po Grand Prix Maďarska.

„Samozřejmě jsme se na to dívali už předtím, ale myslím, že Maďarsko bylo posledním dílem skládačky. Je to trať, na které jsme očekávali, že budeme trochu konkurenceschopnější. A to se nestalo. Byl to poslední údaj, který potvrdil, že jsme se možná nevydali správným směrem.“

Krack potvrdil, že v továrně už pracují na vylepšeních, které mají zelené monoposty vrátit na správnou cestu. Na vozech se mají objevit v nejbližších závodech.

„Jsme si tím jistí. Trvalo nám teď několik týdnů, než jsme zjistili, jaké jsou problémy, a také je potvrdili.“

„Jedete na jeden závod, máte problémy, jedete na další, jsou trochu jiné, a pak nevíte. Musíte vždy trochu počkat, než určíte směr. Mohli byste na auto dávat díly jen kvůli tomu, abyste na auto dali díly, ale to není to, co chceme dělat.“

„Jsme si docela jistí, že to, co dokážeme udělat během následujících závodů, nám přinese zlepšení.“

Fernando Alonso si v Maďarsku postěžoval, že Astonu Martin možná uškodily nové pneumatiky s jinou konstrukcí, které Pirelli poprvé nasadilo v Silverstonu. Krack si to ale nemyslí.

„To by byla snadná výmluva, že? Pneumatiky jsou trochu odlišné, ale byly zavedeny kvůli bezpečnosti, takže na nich musí jezdit všichni a je to pro všechny stejné. Myslím, že bychom to neměli používat jako výmluvu pro konkurenceschopnost, protože jsou to stejné pneumatiky, které musíme používat i v budoucnu. Jde o to, abychom se o nich co nejvíce dozvěděli a posunuli se dál.“